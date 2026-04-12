"Дюнкерк", "Бетмен", "Оппенгеймер" і "Дюна": помер британський актор Джон Нолан

Британський актор Джон Нолан, відомий низкою пам'ятних ролей у кіно і на телебаченні, помер у віці 87 років. Джон Нолан є дядьком оскароносного режисера Крістофера Нолана і лауреата премії "Сатурн", сценариста Джонатана Нолана.

Актор зіграв роль члена правління Wayne Enterprises Фредерікса в широко відомій сазі "Темний лицар" про пригоди людини-кажана. Джон Нолан також з'явився у фільмах Крістофера Нолана "Оппенгеймер" і "Дюнкерк", пише Collider.

Народжений у Лондоні 22 травня 1938 року, Нолан заклав основу своєї театральної майстерності, навчаючись у Лондонському драматичному центрі. На початку своєї кар'єри він гастролював з ірландською театральною трупою і грав Ромео разом з Франческою Анніс у Річмондському театрі.

На телебаченні він найбільш відомий за роллю Джона Гріра в серіалі "Особливо небезпечний", створеному його іншим племінником, Джонатаном Ноланом. З'явившись у другому сезоні серіалу, його персонаж став центральним антагоністом і з'являвся протягом кількох сезонів.

Останнім фільмом Джона Нолана стала "Дюна: Пророцтво" Дені Вільнева, де актор зіграв спікера палати представників.

У Нолана залишилися дружина, акторка Кім Гартман, двоє дітей та онуки.

