Основал украинскую анимацию: умер создатель мультфильмов о казаках Евгений Сивоконь

На 89 году жизни скончался выдающийся украинский художник-мультипликатор, режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Сивоконь.

Он был одним из основателей современной украинской анимации. О потере сообщили Украинская киноакадемия и Национальный центр Александра Довженко.

"Не стало легенды украинской анимации Евгения Яковлевича Сивоконя. Режиссера, художника и педагога, которому мы обязаны, в частности, такими авторскими фильмами, как "Человек, который умел летать", "Сказка о добром носороге", "Человек и слово", "Осторожно — нервы!", "Рокировка (Леность)", "Дерево и кошка", "Засыплет снег дороги" и не только", — отметили в Довженко-центре.

Что известно о Евгении Сивоконя?

Евгений Сивоконь родился в 1937 году в семье архитектора и окончил графический факультет Киевского государственного художественного института. С 1960 года работал в студии "Киевнаучфильм", а затем на студии "Укранимафильм". Также преподавал на кафедре кинорежиссуры и кинодраматургии Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Евгений Сивоконь умер

Его творческий багаж состоит из более 25 анимационных фильмов. Как художник-мультипликатор Евгений Сивоконь работал над созданием анимационных фильмов о казаках и других. А еще создал и проиллюстрировал ряд книг, посвященных анимации.

Художник был был лауреатом премии "Киев" имени Ивана Миколайчука, членом Национального союза кинематографистов Украины. В 2022 году получил награду "Золотая Дзига" за вклад в развитие кино Украины.

Кроме того, он активно преподавал, ведь имел более 55 лет профессионального опыта, обучая несколько поколений украинских аниматоров. В частности, его учениками были — Степан Коваль, известный по работе "Шел трамвай №9", и Анатолий Лавренишин, автор "Виктор Робот".

7 мая ему должно было бы исполниться 89 лет.

