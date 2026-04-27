Голос, ставший легендой: умерла последняя из живых участниц культовой группы The Ronettes

Певица Недра Талли Росс умерла в возрасте 80 лет. Она была последней из живых участниц известной группы The Ronettes, ставшей культовой.

Недра Талли Росс умерла утром в воскресенье, 26 апреля, в окружении своих близких людей. Причины смерти певицы пока неизвестны, пишет издание Page Six.

О смерти культовой исполнительницы сообщила ее дочь в социальных сетях. Она отметила, что мать отошла мирно и спокойно.

"Примерно в 8:30 этим утром наша мать Недра Телли Росс пошла домой, чтобы быть с Господом. Она была в безопасности в своей постели дома, рядом со своей семьей, зная, что ее любят", — говорится в сообщении дочери.

Также сообщение о ее смерти появилось на официальной странице группы The Ronettes в Facebook.

"С большой скорбью сообщаем о смерти Недры Талли Росс. Она была светом для тех, кто ее знал и любил. Как одна из основательниц группы The Ronettes вместе со своими любимыми кузинами Ронни и Эстель, Недра своим голосом, стилем и духом помогла сформировать звучание, которое изменило музыку. Ее вклад в историю группы и их определяющее влияние останутся в памяти навсегда. Покойся с миром, дорогая Недра. Спасибо за магию", — говорится в заметке.

Сообщение о смерти Недры Талли Росс на официальной странице группы

В состав группы The Ronettes входили солистка Ронни Спектор, ее старшая сестра Эстель Беннетт и их кузина Талли Росс. Ронни Спектор умерла в январе 2022 года после непродолжительной борьбы с раком. Эстель Беннетт не стало еще в 2009 году также из-за онкологического заболевания.

Группа The Ronettes стала культовой

Группа The Ronettes начала свою историю в далеком 1959 году в Нью-Йорке под названием The Dolly Sisters. В начале истории это семейное трио, состоявшее из разных сестер Беннетт и двоюродной Недры Толли, действовало как танцевальная группа.

После подписания контракта с лейблом Philles Records в 1963 году они выпустили ряд хитов, в частности Be My Baby (1963) и Baby, I Love You (1964).

Через несколько лет, в 1967, группа распалась после спада популярности. Однако впоследствии слава к ним вернулась: в 1999 году песня Be My Baby была включена в Зал славы "Грэмми".

