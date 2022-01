Солистка культовой группы The Ronettes скончалась в 78 лет

Ронни Беннет прославилась исполнением песни Be My Baby

Ронни Спектор, в девичестве Ронни Беннет, солистка культовой американской группы The Ronettes, скончалась в Нью-Йорке после непродолжительной борьбы с раком. Об этом пишет Daily Mail.

Ронни Спектор ее сестра Эстелль и кузина Недра Тэлли одержали победу в конкурсе талантов, выступая под названием The Darling Sisters.

В 1963 году девушки начали сотрудничество с известным продюсером Филом Спектором, сменив название на The Ronettes и имидж. Они стали выступать с прическами "пчелиный улей", в узких юбках и с ярким макияжем. А после выхода сингла Be My Baby, группа приобрела статус культовой.

За ним последовал сингл Baby I Love You, так, записав более десятка синглов, группа распалась в 1966 году. В 1968 году Ронни Беннетт вышла замуж за Фила Спектора. Она продолжила свою карьеру и выступала в группе Ronnie and the Ronettes с двумя новыми исполнительницами.

[ + – ] Выступление The Ronettes в 1965 году

Ее брак со Спектором был кошмарным, по ее собственному признанию. Фил был болезненно ревнив и постоянно угрожал ей пистолетом. Впрочем, не только ей. Он грозился застрелить многих своих подопечных – Леонард Коэн, Дебби Харри из Blondie и даже Джона Леннона.

Дом Фила окружала высокая стена и целая свора собак. Он прятал обувь и одежду Ронни, запирал ее в чулане, а однажды привел в подвал, где показал золотой гроб со стеклянной крышкой и заявил, что если когда-то она его покинет, то он ее убьет, и будет показывать ее труп в этом гробу. Также он грозился нанять киллера для ее убийства.

Ронни сбежала без вещей и без денег, рассказывая потом, что боялась за свою жизнь.

В 1982 году она вышла замуж за своего менеджера Джорджа Гринфилда. У пары родились двое сыновей – Остин Дрю и Джейсон Чарльз.

Журнал Rolling Stone включил Ронни в свой список "Ста величайших певцов всех времен". Она заняла 69 место.

Посты в память о Ронни уже опубликовали Джоан Джетт, Брайан Уилсон из Beach Boys и многие другие, а Элайджа Вуд, звезда "Властелина колец", написал: "Прощай, легенда и икона музыки Ронни Спектор. Я предполагаю, что Be My Baby будет играть сегодня на повторе по всему миру".

Напомним, Фил Спектор, бывший муж-тиран Ронни был осужден за убийство актрисы Ланы Кларксон и умер в тюрьме в 2021 году.