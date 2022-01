Солістка культового гурту The Ronettes померла у 78 років

Ронні Беннет прославилася виконанням пісні Be My Baby.

Ронні Спектор, у дівочості Ронні Беннет, солістка культового американського гурту The Ronettes, померла в Нью-Йорку після нетривалої боротьби з раком. Про це пише Daily Mail.

Ронні Спектор, її сестра Естелль та кузина Недра Теллі здобули перемогу в конкурсі талантів, виступаючи під назвою The Darling Sisters.

У 1963 році дівчата розпочали співпрацю з відомим продюсером Філом Спектором, змінивши назву на The Ronettes та імідж. Вони стали виступати із зачісками "бджолиний вулик", у вузьких спідницях та з яскравим макіяжем. А після виходу синглу Be My Baby гурт набув статусу культового.

За ним був сингл Baby I Love You, так, записавши понад десяток синглів, група розпалася в 1966 році. У 1968 році Ронні Беннетт вийшла заміж за Філа Спектора. Вона продовжила свою кар'єру та виступала в групі Ronnie and the Ronettes з двома новими виконавцями.

[ + – ] Виступ The Ronettes у 1965 році

Її шлюб зі Спектором був кошмарним, за її власним зізнанням. Філ був болісно ревнивий і постійно погрожував їй пістолетом. Втім, не лише їй. Він погрожував застрелити багатьох своїх підопічних – Леонард Коен, Деббі Гаррі з Blondie та навіть Джона Леннона.

Будинок Філа оточувала висока стіна та ціла зграя собак. Він ховав взуття та одяг Ронні, замикав її в коморі, а одного разу привів у підвал, де показав золоту труну зі скляною кришкою і заявив, що якщо колись вона його покине, то він її вб'є, і показуватиме її труп у цій труні. Також він погрожував найняти кілера для її вбивства.

Ронні втекла без речей і без грошей, потім розповідала, що боялася за своє життя.

У 1982 році вона вийшла заміж за свого менеджера Джорджа Грінфілда. У пари народилися двоє синів – Остін Дрю та Джейсон Чарльз.

Журнал Rolling Stone включив Ронні до свого списку "Ста найбільших співаків усіх часів". Вона посіла 69 місце.

Пости на згадку про Ронні вже опублікували Джоан Джетт, Браян Вілсон з Beach Boys та багато інших, а Елайджа Вуд, зірка "Володаря кілець", написав: "Прощавай, легендо та іконо музики, Ронні Спектор. Я припускаю, що Be My Baby буде грати сьогодні на повторі у всьому світі".

Нагадаємо, Філ Спектор, колишній чоловік-тиран Ронні був засуджений за вбивство акторки Лани Кларксон і помер у в'язниці у 2021 році.