У США помер продюсер Філ Спектор, який працював з The Beatles і засуджений за вбивство

Відомому продюсеру був 81 рік, він був в ув'язненні з 2009 року. А ще він стріляв в Джона Леннона

Знаменитий американський музичний продюсер і звукорежисер Філ Спектор помер у віці 81 рік. Про це повідомляє Daily Mail.

За даними департаменту виправних установ і реабілітації штату Каліфорнія, він помер 16 січня в лікарні о 18.35 за місцевим часом. Попередньо причиною смерті назвали "природні причини". Офіційну причину смерті Спектора пізніше визначить судово-медичний експерт округу Сан-Хоакін. Відомо, що близько місяця тому його госпіталізували з діагнозом COVID-19.

З 2009 року Спектор відбував тюремний термін за вбивство 40-річної актриси і фотомоделі Лани Кларксон. Вона загинула від пострілу в рот з пістолета в 2003 році в будинку Спектора в Каліфорнії.

Спектор розповідав, що вона "грайливо" цілувала стовбур пістолета, коли раптово стався постріл. Однак судмедексперти виявили синці в роті жінки, що вказувало на те, що ствол силою втиснули їй в рот.

[ + – ] Лана Кларксон

Адвокати продюсера стверджували, що Лана вчинила самогубство, оскільки страждала від депресії. Однак показання чотирьох жінок, які стверджували, що Спектор погрожував їм зброєю, змусили присяжних винести обвинувальний вирок. Його посадили на 19 років.

Крім цього музиканти розповідали про те, що Спектор часто погрожував їм зброєю, якщо вони не будуть слідувати його інструкціям під час звукозапису.

[ + – ] Філ Спектор цілиться з пістолета в фотографа

Знаменитий співак Леонард Коен, який записувався з Спектором в 1977 році, розповів, що під час однієї нічної сесії вони сильно посперечалися, після чого продюсер підійшов до нього і приставив пістолет до його голови. І тримав його там, поки Коен не погодився виконати композицію, так щоб Спектору сподобалося.

Ще один інцидент з Коеном стався навіть не під час запису. Він просто йшов по студії з пляшкою червоного вина і зброєю, а потім обійняв виконавця і притиснув дуло пістолета до його шиї. "Я люблю тебе, Леонард", — сказав він. "Я сподіваюся, що так", — відповів Коен.

З'ясувалося, що Спектор погрожував зброєю буквально кожному з ким працював, включаючи Джона Леннона і Ramones.

[ + – ] Філ Спектор і Джон Леннон

Леннон записував свій кавер-альбом Rock 'n' Roll в 1975 році, коли Спектор витягнув револьвер зі стегон кобури і вистрілив в сантиметрі від голови співака в стелю. Леннон був шокований і крикнув: "Філ, якщо ти збираєшся вбити мене, убий мене. Але не насилуй мої вуха. Вони мені потрібні".

Панк-басист ДіДі Рамон спробував покинути студію після 12-годинної сесії, під час якої Спектор відмовився записати що-небудь, крім одного акорду, який грав нескінченно. Продюсер націлив свій револьвер у груди басиста.

Коли Деббі Харрі з Blondie підійшла до нього з пропозицією продюсувати для неї альбом-камбек, він дістав пістолет, приставив до її ноги і сказав: "Бах!". Деббі згадувала, що була налякана і не могла покинути кімнату кілька хвилин, поки спектор стежив за нею.

Сам Спектор стверджував, що його одержимість вогнепальною зброєю почалася в підлітковому віці, після того як його побила банда. За його словами, зброя призначалася для захисту. Однак, як свідчать музиканти і його знайомі, він використовував його для залякування. Крім цього він був нестабільний, приймаючи ліки від шизофренії, хоча шизофренії у нього не було.

[ + – ] Філ Спектор і Джон Бон Джові/Фото: TMZ

Історії про його дивацтва стали легендою. Одного журналіста він запросив до себе додому, слуга провів його в темну кімнату і велів почекати. Чоловік просидів в темряві дві години, поки не витримав, і не розсунув фіранки. Виявилося, що Спектор весь цей час був в цій же кімнаті. Він сидів у кріслі мовчки весь цей час.

Філ Спектор вважається легендарною постаттю у світі музики. Як писав його біограф Річард Вільямс, він "перетворив професію продюсера з невидимого закулісного хлопчика в фігуру, чий масштаб можна порівняти з режисером фільмів". Спектор винайшов музичну технологію "стіна звуку" — ряд технік звукозапису і аранжування музики.

У 22 роки він підписав контракт з The Ronettes. І одружився на солістці Ронні, розлучившись зі скандалом зі своєю першою дружиною. Спектор виганяв її з дому, заявляючи, що вона повія.

[ + – ] Філ Спектор і The Ronettes

Ронні пізніше розповідала, що Спектор був нею одержимий, не випускав з дому, а коли вона їхала кудись, то повинна була возити його манекен на передньому сидінні, щоб "відлякати гвалтівників". Через кілька років Ронні втекла від чоловіка. Територію їхнього маєтку охороняли сторожові пси, а Спектор спав зі зброєю під подушкою. Крім цього він був одержимий перуками. Після автомобільної аварії його голова була покрита шрамами, тому він не з'являвся на публіці без перуки, яка була міцно приклеєна до голови.

Останній раз Спектор одружився в 2006 році на 22-річній Рашель Шорт, яка працювала офіціанткою. І поки він був у в'язниці, Рашель витрачала його стан. Розлучитися Спектор зміг тільки у 2018 році.

У різні роки продюсер співпрацював з Шер і Тіною Тернер, його творчість вплинула на Beach Boys і Брюса Спрінгстіна. Саме Спектор підготував до випуску останній альбом групи The Beatles — Let It Be. Між 1961 і 1965 роками він записав 20 з 40 хітів того часу. Однак з кінця 1970-х він практично не залишав свого маєтку, лікувався від алкогольної та наркотичної залежності.