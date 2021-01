В США скончался продюсер Фил Спектор, работавший с The Beatles и осужденный за убийство

Известному продюсеру был 81 год, он был в заключении с 2009 года. А еще он стрелял в Джона Леннона

Знаменитый американский музыкальный продюсер и звукорежиссер Фил Спектор умер в 81 год. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным департамента исправительных учреждений и реабилитации штата Калифорния, он скончался 16 января в больнице в 18.35 по местному времени. Предварительно причиной смерти назвали "естественные причины". Официальную причину смерти Спектора позже определит судебно-медицинский эксперт округа Сан-Хоакин. Известно, что около месяца назад его госпитализировали с диагнозом COVID-19.

С 2009 года Спектор отбывал тюремный срок за убийство 40-летней актрисы и фотомодели Ланы Кларксон. Она погибла от выстрела в рот из пистолета в 2003 году в доме Спектора в Калифорнии.

Спектор рассказывал, что она "игриво" целовала ствол пистолета, когда внезапно произошел выстрел. Однако судмедэксперты обнаружили синяки во рту женщины, что указывало на то, что ствол силой втиснули ей в рот.

[ + – ] Лана Кларксон

Адвокаты продюсера утверждали, что Лана совершила самоубийство, так как страдала от депрессии. Однако показания четырех женщин, утверждавших, что Спектор угрожал им оружием, заставили присяжных вынести обвинительный приговор. Его посадили на 19 лет.

Кроме этого музыканты рассказывали о том, что Спектор часто угрожал им оружием, если они не будут следовать его инструкциям во время звукозаписи.

[ + – ] Фил Спектор целится из пистолета в фотографа

Знаменитый певец Леонард Коэн, который записывался со Спектором в 1977 году, рассказал, что во время одной ночной сессии они сильно поспорили, после чего продюсер подошел к нему и приставил пистолет к его голове. И держал его там, пока Коэн не согласился исполнить композицию, так чтобы Спектору понравилось.

Еще один инцидент с Коэном произошел даже не во время записи. Он просто шел по студии с бутылкой красного вина и оружием, а потом обнял исполнителя и прижал дуло пистолета к его шее. "Я люблю тебя, Леонард", — сказал он. "Я надеюсь, что да", — ответил Коэн.

Выяснилось, что Спектор угрожал оружием буквально каждому с кем работал, включая Джона Леннона и Ramones.

[ + – ] Фил Спектор и Джон Леннон

Леннон записывал свой кавер-альбом Rock ‘n’ Roll в 1975 году, когда Спектор вытащил револьвер из набедренной кобуры и выстрелил в сантиметре от головы певца в потолок. Леннон был шокирован и крикнул: "Фил, если ты собираешься убить меня, убей меня. Но не насилуй мои уши. Они мне нужны".

Панк-басист Ди Ди Рамон попытался покинуть студию после 12-часовой сессии, во время которой Спектор отказался записать что-либо, кроме одного аккорда, который играл бесконечно. Продюсер нацелил свой револьвер в грудь басиста.

Когда Дебби Харри из Blondie подошла к нему с предложением продюсировать для нее альбом-камбэк, он достал пистолет, приставил к ее ноге и сказал: "Бах!". Дебби вспоминала, что была напугана и не могла покинуть комнату несколько минут, пока спектор следил за ней.

Сам Спектор утверждал, что его одержимость огнестрельным оружием началась в подростковом возрасте, после того как его избила банда. По его словам, оружие предназначалось для защиты. Однако, как свидетельствуют музыканты и его знакомые, он использовал его для устрашения. Кроме этого он был нестабилен, принимая лекарства от шизофрении, хотя шизофрении у него не было.

[ + – ] Фил Спектор и Джон Бон Джови/Фото: TMZ

Истории о его странностях стали легендой. Одного журналиста он пригласил к себе домой, слуга провел его в темную комнату и велел подождать. Мужчина просидел в темноте два часа, пока не выдержал, и не раздвинул занавески. Оказалось, что Спектор все это время был в этой же комнате. Он сидел в кресле молча все это время.

Фил Спектор считается легендарной фигурой в мире музыки. Как писал его биограф Ричард Уильямс, он "превратил профессию продюсера из невидимого закулисного мальчика в фигуру, чей масштаб сопоставим с режиссером фильмов". Спектор изобрел музыкальную технологию "стена звука" — ряд техник звукозаписи и аранжировки музыки.

В 22 года он подписал контракт с The Ronettes. И женился на солистке Ронни, разведясь со скандалом со своей первой женой. Спектор выгонял ее из дома, заявляя, что она проститутка.

[ + – ] Фил Спектор и The Ronettes

Ронни позже рассказывала, что Спектор был ею одержим, не выпускал из дома, а когда она ехала куда-то, то должна была возить его манекен на переднем сидении, чтобы "отпугнуть насильников". Через несколько лет Ронни сбежала от мужа. Территорию их имения охраняли сторожевые псы, а Спектор спал с оружием под подушкой. Кроме этого он был одержим париками. После автомобильной аварии его голова была покрыта шрамами, поэтому он не появлялся на публике без парика, который крепко приклеивал к голове.

Последний раз Спектор женился в 2006 году на 22-летней официантке Рашель Шорт. И пока он был в тюрьме, Рашель тратила его состояние. Развестись Спектор смог только в 2018 году.

[ + – ]

В разные годы продюсер сотрудничал с Шер и Тиной Тернер, его творчество повлияло на Beach Boys и Брюса Спрингстина. Именно Спектор подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles — Let It Be. Между 1961 и 1965 годами он записал 20 из 40 хитов того времени. Однако с конца 1970-х он практически не покидал свое имение, лечился от алкогольной и наркотической зависимости.