Смерть Ларри настолько огорчила фанатов мультсериала, что создателям шоу пришлось извиниться и объяснить причину такого шага.

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Тим Лонг, соисполнительный продюсер анимационного ситкома "Симпсоны", извинился перед фанатами мультсериала за то, что в последнем эпизоде зрители увидели смерть одного из самых старых завсегдатаев таверны Мо по имени Ларри Барфлай. В беседе с TMZ он объяснил причину такого шага.

По словам Лонга, ему жаль, что поклонники "Симпсонов" были опечалены смертью Ларри, а также общим мрачным тоном эпизода в целом. В то же время он не скрывает радости по поводу того, что сериал и его герои так много значат для зрителей, что у них уже сформировалась привязка к давним персонажам.

Он пояснил, что творческая группа "Симпсонов" всегда стремилась тронуть зрителей смертью Ларри. Несмотря на то, что он в основном был второстепенным персонажем, смерть в сериале случается крайне редко, поэтому даже потеря незначительной фигуры заслуживает внимания.

Ларри был завсегдатаем таверны Мо Фото: Tim Long/Х

В противовес Тим привел мультсериал "Флинстоуны (1960-1966), поклонники которого не были бы обеспокоены, если бы один из его наименее популярных персонажей, Великий Газу, утонул в пыли.

Лонг призвал расстроенных фанатов смотреть на ситуацию со стороны, поскольку "Симпсоны" не убили ни одного из своих главных героев или даже более популярного, чем Ларри, второстепенного персонажа.

После выхода 756-го эпизода в эфир Лонг написал в X (ранее Twitter):

"Хороший призыв со-шоураннера Мэтта Селмана узнать, как Гомер и его друзья представляют загробную жизнь. Пронзительно и очень странно!"

В свою очередь фанатам трудно смириться с тем, что Ларри больше не будет в мультфильме.

"Итак, я видел буквально каждую серию "Симпсонов" и позвольте мне вам рассказать. У Ларри было около 6 реплик, несмотря на то, что он появлялся буквально в сотнях эпизодов", "R.I.P. Ларри. Ушел, но не забыт", "Нееет, не Ларри. Ну, на самом деле я никогда не знал его имени. В основном он был второстепенным персонажем в "Симпсонах", но тем не менее оставался там очень долго. Не менее 35 сезонов", – пишут в комментариях.

Эпизод со смертью Ларри Барфлая

Кто такой Ларри Барфлай

Ларри Барфлай впервые был показан почти 35 лет назад в рождественском дебютном эпизоде ​​"Симпсоны, жарящиеся на открытом огне". Он был второстепенным персонажем, и его "собутыльник", вечно невнятно бормочущий пьяница с пивным животом Барни Гамбл, всегда затмевал его.

Ларри запомнился зрителям как завсегдатай таверны Мо. В оригинале его озвучивал Гарри Ширер, который известен тем, что дал свой голос множеству персонажей, в том числе Неду Фландерсу, мистеру Бернсу, его помощнику Смитерсу, директору Скиннеру и другим. Правда, в отличие от перечисленных героев, Ларри куда реже открывал рот.

Хотя Ларри существовал уже несколько десятилетий, он никогда не играл заметной роли ни в одном эпизоде, и о предыстории персонажа почти ничего не было известно.

Ситуация изменилась в воскресном эпизоде, когда посмертно выяснилось, что его зовут Лоуренс Дэлримпл. В эпизоде "Cremains Of The Day" Гомер и другие его "собутыльники" исследовали удивительную историю Ларри, понимая, что они едва его знают.

Ранее Фокус писал, что "Симпсоны" предсказали нашествие клопов во Франции.