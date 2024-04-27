Смерть Ларрі настільки засмутила фанатів мультсеріалу, що творцям шоу довелося вибачитися і пояснити причину такого кроку.

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Тім Лонг, співвиконавчий продюсер анімаційного ситкому "Сімпсони", вибачився перед фанатами мультсеріалу за те, що в останньому епізоді глядачі побачили смерть одного з найстаріших завсідників таверни Мо на ім'я Ларрі Барфлай. У бесіді з TMZ він пояснив причину такого кроку.

За словами Лонга, йому шкода, що шанувальники "Сімпсонів" були засмучені смертю Ларрі, а також загальним похмурим тоном епізоду загалом. Водночас він не приховує радості з приводу того, що серіал і його герої так багато значать для глядачів, що в них уже сформувалася прив'язка до давніх персонажів.

Він пояснив, що творча група "Сімпсонів" завжди прагнула зворушити глядачів смертю Ларрі. Попри те, що він здебільшого був другорядним персонажем, смерть у серіалі трапляється вкрай рідко, тож навіть втрата незначної фігури заслуговує на увагу.

Ларрі був завсідником таверни Мо Фото: Tim Long/Х

На противагу Тім навів мультсеріал "Флінстоуни (1960-1966), шанувальники якого не були б занепокоєні, якби один із його найменш популярних персонажів, Великий Газу, потонув у пилу.

Лонг закликав засмучених фанатів дивитися на ситуацію збоку, оскільки "Сімпсони" не вбили жодного зі своїх головних героїв або навіть більш популярного, ніж Ларрі, другорядного персонажа.

Після виходу 756-го епізоду в ефір Лонг написав у X (раніше Twitter):

"Гарний заклик співшоураннера Метта Селмана дізнатися, як Гомер і його друзі уявляють загробне життя. Пронизливо і дуже дивно!"

Зі свого боку фанатам важко змиритися з тим, що Ларрі більше не буде в мультфільмі.

"Отже, я бачив буквально кожну серію "Сімпсонів" і дозвольте мені вам розповісти. У Ларрі було близько 6 реплік, незважаючи на те, що він з'являвся буквально в сотнях епізодів", "R.I.P. Ларрі. Пішов, але не забутий", "Ніііі, не Ларрі. Ну, насправді я ніколи не знав його імені. Здебільшого він був другорядним персонажем у "Сімпсонах", але тим не менш залишався там дуже довго. Не менше 35 сезонів", — пишуть у коментарях.

Епізод зі смертю Ларрі Барфлая

Хто такий Ларрі Барфлай

Ларрі Барфлай вперше був показаний майже 35 років тому в різдвяному дебютному епізоді "Сімпсони, які смажаться на відкритому вогні". Він був другорядним персонажем, і його "товариш по чарці", п'яниця з пивним животом Барні Гамбл, який вічно невиразно бурмоче, завжди затьмарював його.

Ларрі запам'ятався глядачам як завсідник таверни Мо. В оригіналі його озвучував Гаррі Ширер, який відомий тим, що дав свій голос безлічі персонажів, зокрема Неду Фландерсу, містеру Бернсу, його помічникові Смітерсу, директору Скіннеру та іншим. Щоправда, на відміну від перерахованих героїв, Ларрі куди рідше відкривав рот.

Хоча Ларрі існував уже кілька десятиліть, він ніколи не грав помітної ролі в жодному епізоді, і про передісторію персонажа майже нічого не було відомо.

Ситуація змінилася в недільному епізоді, коли посмертно з'ясувалося, що його звуть Лоуренс Делрімпл. В епізоді "Cremains Of The Day" Гомер та інші його "товариші по чарці" досліджували дивовижну історію Ларрі, розуміючи, що вони ледь його знають.

Раніше Фокус писав, що "Сімпсони" передбачили нашестя клопів у Франції.