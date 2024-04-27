"Я не могу дышать": в США во время задержания копами умер афроамериканец

Мужчина оказал сопротивление. Полицейские скрутили его и положили на пол и надели наручники. Один из правоохранителей в течение примерно 30 секунд прижимал мужчину к полу, нажимая коленом на верхнюю часть спины задержанного.

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В США после задержания правоохранителями умер темнокожий гражданин. Перед смертью он сообщил, что не может дышать. Об этом пишет ВВС.

Полиция Огайо опубликовала видеозапись задержания мужчины. Судя по обнародованным кадрам, он несколько раз говорил, что дышать не может. Американские СМИ в этом событии обнаружили сходство с гибелью другого гражданина Джорджа Флойда, которая привела к массовым протестам в США.

Речь идет о 53-летнем Фрэнке Тайсоне, который сбежал после совершения ДТП. Его задержали в одном из баров города Кантон. До этого он сидел в тюрьме 24 года по делу о похищении и краже. Он пробыл на свободе неделю.

Из-за смерти мужчины власти обнародовали видеозапись его задержания с камер правоохранителей, которые проводили эту процедуру.

На одной из записей видно, как женщина, которая может быть посетительницей, или же официанткой, открывает входную дверь в заведение и кричит: "Пожалуйста, уберите его [Фрэнка Тайсона] отсюда, немедленно".

Правоохранители подошли и начали его задерживать. Мужчина оказал сопротивление. Полицейские скрутили его и положили на пол и надели наручники. Один из правоохранителей в течение примерно 30 секунд прижимал мужчину к полу, нажимая коленом на верхнюю часть спины задержанного.

На кадрах слышно, как Тайсон повторяет: "Я не могу дышать, слезьте с шеи", тогда как офицер говорит: "Успокойтесь".

Далее на видео видно, как Тайсон какое-то время лежит лицом вниз неподвижно, а правоохранители в это время разговаривают с очевидцами.

Затем на задержанного обратили внимание.

"Он дышит?" и "Есть ли у него пульс?" — вскоре спрашивают полицейские.

Лишь через несколько минут сотрудники полиции сняли с Тайсона наручники и начали делать ему искусственное дыхание. Затем на место происшествия прибыли парамедики.

Тайсон умер в одной из больниц примерно через час.

В отчете полиции Кантона говорится о том, что "вскоре после его задержания" полицейские "поняли, что Тайсон потерял сознание", и сделали ему искусственное дыхание.

Двух правоохранителей, участвовавших в задержании, отстранили от службы на время расследования инцидента.

Официальная причина смерти Тайсона не установлена. В американских СМИ уже проводят параллель между этим событием и гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году.

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда он задушил его коленом. При этом умерший повторял, что не может дышать. Виновным в гибели Флойда признали полицейского Дерека Шовина, он приговорен к 22 годам тюрьмы.