Голос, що став легендою: померла остання із живих учасниць культового гурту The Ronettes

Співачка Недра Таллі Росс померла у віці 80 років. Вона була останньою з-поміж живих учасниць відомого гурту The Ronettes, що став культовим.

Недра Таллі Росс померла вранці у неділю, 26 квітня, в оточенні своїх близьких людей. Причини смерті співачки поки що невідомі, пише видання Page Six.

Про смерть культової виконавиці сповістила її донька у соціальних мережах. Вона зазначила, що матір відійшла мирно і спокійно.

"Приблизно о 8:30 цього ранку наша мати Недра Теллі Росс пішла додому, щоб бути з Господом. Вона була в безпеці у своєму ліжку вдома, поруч зі своєю родиною, знаючи, що її люблять", — йдеться у повідомленні доньки.

Також допис про її смерть з'явився на офіційній сторінці гурту The Ronettes у Facebook.

"З великим сумом повідомляємо про смерть Недри Таллі Росс. Вона була світлом для тих, хто її знав і любив. Як одна із засновниць гурту The Ronettes разом зі своїми улюбленими кузинами Ронні та Естель, Недра своїм голосом, стилем та духом допомогла сформувати звучання, яке змінило музику. Її внесок в історію гурту та їхній визначальний вплив залишаться в пам’яті назавжди. Спочивай з миром, дорога Недра. Дякуємо за магію", — йдеться у дописі.

Допис про смерть Недри Таллі Росс на офіційній сторінці гурту

До складу гурту The Ronettes входили солістка Ронні Спектор, її старша сестра Естель Беннетт та їхня кузина Таллі Росс. Ронні Спектор померла у січні 2022 року після нетривалої боротьби з раком. Естель Беннетт не стало ще у 2009 році також через онкологічне захворювання.

Гурт The Ronettes почав свою історію у далекому 1959 році у Нью-Йорку під назвою The Dolly Sisters. На початку історії це сімейне тріо, що складалося із різних сестер Беннетт та двоюрідної Недри Толлі, діяло як танцювальний гурт.

Після підписання контракту з лейблом Philles Records у 1963 році вони випустили низку хітів, зокрема Be My Baby (1963) та Baby, I Love You (1964).

Через кілька років, у 1967, гурт розпався після спаду популярності. Проте згодом слава до них повернулася: у 1999 році пісня Be My Baby була включена до Залу слави "Греммі".

