Умер актер Майкл Пеннингтон — звезда культового фильма "Звездные войны: возвращение Джедая"

Известный британский актер Майкл Пеннингтон скоропостижно скончался в воскресенье, 10 мая. Звезде кино было на то время 82 года.

Причины, по которым Пеннингтона не стало, пока не разглашаются. Об этом пишет издание Daily Mail.

Умер актер Майкл Пеннингтон: где он снимался

Майкл Пеннингтон больше всего прославился благодаря роли Моффа Джерджеродда — военного офицера, ответственного за надзор за строительством второй "Звезды Смерти" в классическом научно-фантастическом фильме Джорджа Лукаса "Звездные войны: возвращение Джедая" 1983 года. Культовая лента с участием актера стала шестым эпизодом серии "Звездных войн".

Пеннингтон считается искусным исполнителем шекспировских ролей, которые он играл на сцене театра и в кино. Особое внимание привлекла его игра в фильме "Гамлет" в 1980 году, которую высоко оценили критики.

Відео дня

Майкл Пеннингтон в фильме "Шерлок Холмс возвращается" 1987 года

В 2011 году Пеннингтон сыграл бывшего лидера Лейбористской партии Майкла Фута в биографическом фильме о Маргарет Тэтчер "Железная леди". Кроме того, актер также появился в ряде других лент:

фильме "Шерлок Холмс возвращается" (1987), где исполнил роль самого Шерлока Холмса;

телесериале "Тюдоры" (2008), где актер играл роль аббата;

драматическом сериале "Отец Браун" (2016), где сыграл роль епископа Рейнарда.

Известно, что Майкл Пеннингтон женился на актрисе Кэтрин Баркер в 1964 году. У пары был один сын, но брак закончился в 1967 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также 5 мая умер создатель мультфильмов о казаках Евгений Сивоконь.