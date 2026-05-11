Умер актер Майкл Пеннингтон — звезда культового фильма "Звездные войны: возвращение Джедая"
Известный британский актер Майкл Пеннингтон скоропостижно скончался в воскресенье, 10 мая. Звезде кино было на то время 82 года.
Причины, по которым Пеннингтона не стало, пока не разглашаются. Об этом пишет издание Daily Mail.
Умер актер Майкл Пеннингтон: где он снимался
Майкл Пеннингтон больше всего прославился благодаря роли Моффа Джерджеродда — военного офицера, ответственного за надзор за строительством второй "Звезды Смерти" в классическом научно-фантастическом фильме Джорджа Лукаса "Звездные войны: возвращение Джедая" 1983 года. Культовая лента с участием актера стала шестым эпизодом серии "Звездных войн".
Пеннингтон считается искусным исполнителем шекспировских ролей, которые он играл на сцене театра и в кино. Особое внимание привлекла его игра в фильме "Гамлет" в 1980 году, которую высоко оценили критики.
В 2011 году Пеннингтон сыграл бывшего лидера Лейбористской партии Майкла Фута в биографическом фильме о Маргарет Тэтчер "Железная леди". Кроме того, актер также появился в ряде других лент:
- фильме "Шерлок Холмс возвращается" (1987), где исполнил роль самого Шерлока Холмса;
- телесериале "Тюдоры" (2008), где актер играл роль аббата;
- драматическом сериале "Отец Браун" (2016), где сыграл роль епископа Рейнарда.
Известно, что Майкл Пеннингтон женился на актрисе Кэтрин Баркер в 1964 году. У пары был один сын, но брак закончился в 1967 году.
