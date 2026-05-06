От чего умер Николас Брэндон: причина смерти звезды сериала "Баффи — истребительница вампиров"

Американский актер Николас Брэндон, известный ролью Ксандера Харриса в культовом сериале "Баффи — истребительница вампиров", умер из-за тяжелого сердечно-сосудистого заболевания. Вскрытие показало, что за несколько дней до смерти актер страдал от сильного кашля, боли в груди и фактически отказался от госпитализации.

Согласно официальному отчету судмедэкспертов, 54-летний Николас Брэндон умер 20 марта в штате Индиана от атеросклеротической и гипертонической сердечно-сосудистой болезни. Дополнительными факторами стали острая пневмония и перенесенный ранее инфаркт, пишет Page Six.

Медики установили, что правая коронарная артерия актера была заблокирована на 90%, а его сердце было "значительно увеличено". Также у него обнаружили серьезное сужение других артерий и воспаление тонкого кишечника, которое могло быть следствием кардиогенного шока.

Менеджер и близкая подруга актера Тереза Фортье нашла его без признаков жизни на диване в доме. Она вызвала скорую помощь около 8:30 утра, однако врачи уже не проводили реанимацию из-за очевидных признаков смерти.

Відео дня

По словам коронера Тодда Зайнера, Брэндон в последнее время имел сильный кашель, хриплый голос и жаловался на боль в груди. Фортье советовала ему обратиться в больницу, но актер отказался. Причиной такого решения мог быть страх после недавней операции на спине.

В отчете также отмечается, что Брэндон был многолетним курильщиком. Следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Болезни Николаса Брэндона

Актер имел серьезные проблемы со здоровьем на протяжении последних лет. После тяжелого падения в 2021 году ему диагностировали синдром конского хвоста, из-за которого он перенес несколько операций на позвоночнике и частично потерял чувствительность ног. В 2022 году Брэндон пережил инфаркт, после чего врачи обнаружили врожденный порок сердца.

Кроме проблем со здоровьем, актер годами боролся с зависимостями от алкоголя и наркотиков, проходил реабилитацию и имел проблемы с законом. Несмотря на это, родные заявили, что в последнее время он лечился, занимался искусством и "с оптимизмом смотрел в будущее".

После смерти Брэндона многие его коллеги по сериалу "Баффи" опубликовали трогательные прощания. В частности, Сара Мишель Геллар написала, что "видела" Николаса даже тогда, когда другие его не замечали, и выразила надежду, что теперь он "обрел покой".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский блогер Андрей Багно умер в Африке от укуса комара и малярии. Мужчина не поддерживал родную страну и даже хотел переехать в Россию.

Умер актер Патрик Малдун — звезда "Района Мелроуз" и "Звездного десанта".

Кроме того, умерла последняя из живых участниц культовой группы The Ronettes.