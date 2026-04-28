В Африке умер украинский блогер: что произошло (фото)
Украинский блогер Андрей Багно умер в Африке от укуса комара и малярии. Мужчина не поддерживал родную страну и даже хотел переехать в Россию.
Об этом рассказала его жена-африканка в соцсетях (africa_bagno) в конце апреля 2026 года.
Умер Андрей Багно
"Дорогие, мой муж умер. И мне сейчас очень плохо. Похоронами занимаемся я и моя семья", — написала София.
Отметим, что блогер имел негативные взгляды относительно Украины. Багно планировал переезд в РФ или Европу, делал документы жене, но не успел.
После начала полномасштабной войны он упоминал Украину в контексте войны, но его контент был больше о личном опыте и жизни за границей.
Как Багно перебрался в Африку
В 2020 году во время карантина 42-летний Андрей Багно познакомился в соцсетях с 22-летней Софией из африканской страны Кот-д'Ивуар. Почти год влюбленные встречались в сети, а затем мужчина приехал к женщине на другой континент.
Перед свадьбой оказалось, что София беременна от другого — она пережила насилие. Андрей сказал, что примет ребенка. Так они поженились и воспитывали эти годы дочь Линду.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- В марте в Каменце-Подольском умер известный украинский блогер и герой соцсетей Дед Толя, которого называли одним из самых популярных дедушек украинского интернета.
- Украинский актер Виталий Линецкий неожиданно ушел из жизни в 2014 году. Как выглядит его памятник на Берковецком кладбище.
Кроме того, стример Миша Лебига сообщил о горе в семье: осенью умер его отец на 52-м году жизни.