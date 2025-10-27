Лебига сообщил о смерти отца и рассказал о последней встрече (фото)

Украинский известный блогер Миша Лебига сообщил о горе в семье. Умер его отец на 52-м году жизни.

Как стало известно из соцсетей блогера, Лебига Анатолий Николаевич ушел из жизни 24 октября. Они виделись за день до смерти.

Умер отец Лебиги

"Так получилось, что за день до смерти я был в селе по делам и виделся с ним. Мы поговорили, посмеялись, три раза пожали руки, я сказал, что он — красавчик, и это были мои последние ему слова. На утро мне позвонили и сказали, что его уже нет. Я просто хочу, чтобы вы знали, что это мой отец", — написал Лебига.

Блогер отметил, что, несмотря на предыдущие разногласия и ссоры, они были вместе до конца.

"Можно сказать единственным его союзником. Последний месяц своей жизни, он вообще не пил. Мы общались, строили планы. Я должен был чаще приезжать, и мы об этом говорили в последнюю нашу встречу", — рассказал Михаил.

Блогер отметил, что похоронил отца два дня назад, а память о родном человеке будет с ним всегда.

В частности, стример показал архивное фото, на котором папа держит его на руках, и, судя по всему, свежую фотографию.

Миша Лебига с папой Фото: Instagram Миша Лебига с папой Фото: Instagram

Кроме того, Лебига рассказал, что его папа воевал в АТО, и показал его награды.

"Он и я этим очень гордились. Я запомню отца трезвым и веселым. Хочу сказать слова, которые мы почти никогда не говорили друг другу: "Люблю тебя, Батя. Спасибо за все, дальше я сам", — написал блогер.

В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" в декабре 2023-го Михаил рассказывал, что он из простой семьи. Его мать работала на заводе в Польше, отец злоупотреблял алкоголем. Долгое время мама также работала уборщицей.

