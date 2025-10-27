Лебіга повідомив про смерть батька і розповів про їхню останню зустріч (фото)

Український відомий блогер Міша Лебіга повідомив про горе в родині. Помер його батько на 52-му році життя.

Як стало відомо із соцмереж блогера, Лебіга Анатолій Миколайович пішов із життя 24 жовтня. Вони бачилися за день до смерті.

Помер батько Лебіги

"Так вийшло, шо за день до смерті я був в селі по справах і бачився з ним. Ми поговорили, посміялись, три рази пожали руки, я сказав, шо він — красавчик, і це були мої останні йому слова. На ранок мені подзвонили і сказали, шо його вже немає. Я просто хочу, шоб ви знали, шо це мій батько", — написав Лебіга.

Блогер наголосив, що, попри попередні розбіжності та сварки, вони були разом до кінця.

"Можна сказати єдиним його союзником. Останній місяць свого життя, він взагалі не пив. Ми спілкувались, будували плани. Я мав частіше приїжджати, і ми про це говорили в останню нашу зустріч", — розповів Михайло.

Блогер зазначив, що поховав батька два дні тому, а памʼять про рідну людину буде з ним завжди.

Зокрема, стрімер показав архівне фото, на якому тато тримає його на руках, та, судячи з усього, свіжу світлину.

Міша Лебіга з татом Фото: Instagram

Крім того, Лебіга розповів, що його тато воював в АТО, та показав його нагороди.

"Він і я цим дуже пишались. Я запамʼятаю батька тверезим і веселим. Хочу сказати слова, які ми майже ніколи не говорили один одному: Люблю тебе Бать. Дякую за все, далі я сам", — написав блогер.

В інтервʼю YouTube-каналу "Бомбардир" у грудні 2023-го Михайло розповідав, що він з простої родини. Його мати працювала на заводі в Польщі, батько зловживав алкоголем. Тривалий час мама також працювала прибиральницею.

