Дед Толя умер после ампутации: где сейчас его внук, который уехал из Украины (фото)

В Каменце-Подольском умер известный украинский блогер и герой соцсетей Дед Толя, которого называли одним из самых популярных дедушек украинского интернета. Ему было 88 лет.

О смерти дедушки 15 марта сообщил его внук Александр Гусин на странице в Instagram. По словам мужчины, в последнее время пенсионер серьезно болел. Врачи сначала давали надежду на выздоровление, однако ситуация резко ухудшилась.

Незадолго до трагедии Дед Толя перенес сложную операцию — медики ампутировали ему правую ногу выше колена. После хирургического вмешательства возникли серьезные осложнения, которые привели к интоксикации организма.

"Мне позвонили и сказали, что деда больше нет. Мы делали все, что могли. Возможно, ампутацию не стоило делать, но времени было очень мало. Сначала была операция, потом реабилитация...", — эмоционально рассказал Александр.

Где сейчас внук Деда Толи

Внук блогера признался, что переживает потерю особенно болезненно еще и из-за расстояния. После начала полномасштабного вторжения он вместе с семьей переехал в Канаду. Между тем Дед Толя оставался в Украине вместе с женой и проживал в Каменце-Подольском.

Александр сообщил, что в ближайшее время поделится информацией о дате и месте прощания с дедушкой, но пока нуждается во времени, чтобы оправиться от пережитого.

После известия о смерти блогера его подписчики активно оставляют соболезнования в соцсетях. Дед Толя стал популярным благодаря своей прямолинейности, острому юмору и видео с ненормативной лексикой, которые часто становились вирусными.

Особую популярность получили ролики, где он перепел песню "Стефания" группы Kalush. Также блогер снимался в рекламных интеграциях для различных брендов, а все видео помогал публиковать его внук.

