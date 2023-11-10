Вторая смерть за два дня: в Бразилии 41-летняя блогер умерла, украшая дом к Рождеству

Ваннеса была дома с родителями, когда потеряла сознание. Врачам приехавшим на вызов, оставалось только констатировать ее смерть.

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Бразильская модель и блогер Ваннеса Манчини из города Манаус (штат Амазонас) скончалась вскоре после того, как украсила свой роскошный дом к Рождеству. Причиной смерти женщины, по словам ее родных, стал обширный инфаркт, пишет The Sun. Она потеряла сознание, а врачи "скорой", прибывшие по вызову, констатировали смерть.

"Она была дома со своими родителями, ее осматривали врачи скорой помощи, но она не реагировала. Ванессе был 41 год, и она известна своим счастьем и прекрасным чувством юмора. Семья просит уважения в это время траура", – говорится в заявлении родных для СМИ.

На момент смерти у Ваннесы было 30 000 подписчиков в социальных сетях, с которыми она регулярно делилась контентом о здоровье, путешествиях и повседневной жизни.

Соболезнования по поводу смерти Манчини выразил и губернатор штата Акри Гладсон Камели.

"С большим сожалением я оплакиваю кончину моей дорогой подруги Ванессы Манчини. Ванесса была хорошо известна своим чувством юмора и заразительной радостью, и ее, безусловно, будет очень не хватать. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем ее друзьям и родственникам, которые оплакивают эту невосполнимую утрату", – сказал он.

Ваннеса умерла всего через день после того, как от осложнений после процедуры липосакции скончалась другая модель, 29-летняя Луана Андраде. Во время операции у нее случилась остановка сердца. Ее перевели в отделение интенсивной терапии для лечения, но вскоре девушка умерла от тромбоэмболии легочной артерии.

Ранее Фокус писал, что американский актер Тайлер Кристофер, больше всего прославившийся ролью Николаса Кассадина в дневной мыльной опере ABC "Главный госпиталь", которую он играет с 1996 года, скончался на 51-м году жизни. Причиной его смерти, как и в случае с Ваннесой, стал обширный сердечный приступ.