29-летняя бразильская модель умерла после стандартной пластической операции

Девушка скончалась от остановки сердца, спровоцированной легочной тромбоэмболией.

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Бразильская звезда Instagram и модель Луана Андраде скончалась во время процедуры липосакции в Сан-Паулу. О смерти девушки сообщил ее бойфренд Жоау Хадад у себя на странице в соцсети.

"Я разрываюсь на части и переживаю свой самый большой кошмар. Часть меня ушла. С огромным сожалением и с большой болью в сердце я прощаюсь с моей Луаной, моей принцессой, моей красавицей… Мы были рядом с тобой два года, и у меня нет слов, чтобы выразить, как я был счастлив… Мы создали прекрасную историю и интенсивно воплощали в жизнь свои мечты. Ты не только подруга, но и всегда будешь партнером вне жизни, любовь моя. Сегодня трудно понять планы Бога, и я не знаю, когда и смогу ли я когда-нибудь осознать, насколько сильно тебя будет не хватать в моей жизни и в жизни легиона людей, которым нравилось твое присутствие. Ты мой свет, принцесса. Я прошу вас продолжать присматривать за мной и всеми нами сверху. Я буду любить тебя всегда, отныне и до вечности!" – написал он.

Бойфренд Луаны Андраде Жоау Хадад сообщил о ее смерти Фото: joaohadad/instagram Фото: joaohadad/instagram

Известно, что через два часа после начала стандартной процедуры по откачиванию жира на колене, которая проходила у частного врача и анестезиолога, нанятого ее семьей, у Луаны случилась тромбоэмболия легочной артерии, и она умерла от остановки сердца.

"Операция была прервана, и пациентка прошел обследование, которое выявило массивный тромбоз. Ее перевели в отделение интенсивной терапии, где она прошла медикаментозное и гемодинамическое лечение", – заявили в больнице.

Менее месяца назад Луана рассказала о своей любви к Жоау, когда они праздновали годовщину, назвав его своим "самым большим поклонником и лучшим другом" и написав: "Все кажется возможным, когда мы вместе".

Всего за два дня до смерти девушка поделилась в соцсети фотографией со спортзала, где позирует, сидя на полу.

"В моем любимом месте", – подписала она снимки.

Свои соболезнования по поводу смерти уже высказали знаменитый футболист Неймар и бразильский серфер Габриэль Медина. Последний и вовсе раскритиковал операцию, которая убила его подругу Андраде, обвинив социальные сети и средства массовой информации в том, что они постоянно демонстрируют контент о женщинах, стремящихся к совершенству своего тела.

"Сегодня я потерял друга из-за "простых" эстетических процедур. Мир сюрреалистичен, люди… особенно вы, женщины. Этому стандарту "идеальных" тел, которых невозможно достичь, представленному в Instagram и средствах массовой информации, необходимо срочно положить конец. Зачем рисковать жизнью зря? Не могу понять. Мы молоды, у нас есть несколько других способов чувствовать себя хорошо, здорово и красиво. Этот фальшивый мир в конечном итоге будет убивать все больше и больше молодых людей", – заявил он.

Что такое липосакция?

Липосакция — это процедура, при которой с помощью отсасывания удаляются жировые отложения на бедрах, шее, руках, животе, внутренней стороне коленей или лодыжек. По данным Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, она наиболее эффективна "для людей с нормальным весом и упругой, эластичной кожей. Она не заменяет похудение.

По словам доктора Диоване Руаро, пластического хирурга и президента Колледжа пластической хирургии, пластические операции, включая липосакцию, могут иногда иметь фатальные осложнения".

Что такое легочная эмболия?

Согласно веб-сайту Национальной службы здравоохранения, "легочная эмболия — блокировка тромбом кровеносного сосуда в легких. Это может быть опасно для жизни, если не начать лечение быстро. Симптомы включают внезапное затруднение дыхания, боль в груди при вдохе и кашель с кровью, что требует неотложной медицинской помощи.

Ранее Фокус писал, что 28-летний певец из Бразилии скончался после укуса паука в лицо.