Известный блогер умер в Хмельницком: детали (фото)

Блогер Валентин Чайковский "Босая шляпа" из Хмельницкого имел диабет. Он мог умереть от гипогликемической комы, рассказали местные жители.

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В Хмельницком умер популярный местный блогер Валентин Чайковский, известный больше как "Боса шляпа" и "Ченджмен", его нашли в собственной квартире. Об этом сообщил его администратор Антон 20 декабря, передают соцсети.

О причинах смерти блогера он не сообщил. Однако администраторы Telegram-канала "Реальный Хмельницкий | Новости" отметили, что у парня были проблемы со здоровьем, у него был сахарный диабет.

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В местных пабликах рассказали, что прощание с Валентином Чайковским состоялось сегодня, 21 декабря, в 14:00 в траурном зале пананатомии (на территории Хмельницкой областной больницы). В комментариях под сообщением жители Хмельницка рассказали, что блогер имел диабет первого типа, а умер якобы от гипогликемической комы.

Блогер Валентин Чайковский: что известно о "Босой Шляпе"

Валентин Чайковский стал известным в Хмельницком в 2019 году. Он выделялся среди других своим стилем в одежде — в течение всего года парень ходил без обуви и в летнем наряде. Валентин объяснил, что такой стиль выбрал в 2016 году, когда осенью вышел в магазин в малом количестве одежды.

Хмельницкий блогер Валентин Фото: Instagram

"Тогда увидел, что на это реагируют люди и я начал так ходить. За годы организм уже адаптировался. Бывает, что чувствую дискомфорт. Но я знаю как ему противодействовать. Организм не всегда должен только производить тепло. Потому что тот, кто только производит — тот рано или поздно "сыграет в ящик" или получит определенные травмы. Не было такой зимы, чтобы я надел кофту или куртку", — рассказал в интервью местным журналистам Валентин Чайковский.

Также он был известен своими уличными песнями.

Напомним, в декабре стало известно о смерти актрисы Марисы Паредес в Испании. Женщине было 78 лет.

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