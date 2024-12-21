Відомий блогер помер у Хмельницьку: деталі (фото)

Блогер Валентин Чайковський "Боса шляпа" з Хмельницька мав діабет. Він міг померти від гіпоглікемічної коми, розповіли місцеві жителі.

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У Хмельницькому помер популярний місцевий блогер Валентин Чайковський, відомий більше як "Боса шляпа" та "Ченджмен", його знайшли у власній квартирі. Про це повідомив його адміністратор Антон 20 грудня, передають соцмережі.

Про причини смерті блогера він не повідомив. Проте адміністратори Telegram-каналу "Реальний Хмельницький | Новини" зауважили, що хлопець мав проблеми зі здоровʼям, у нього був цукровий діабет.

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У місцевих пабліках розповіли, що прощання з Валентином Чайковським відбулося сьогодні, 21 грудня, о 14:00 в траурному залі пананатомії (на території Хмельницької обласної лікарні). У коментарях під дописом жителі Хмельницька розповіли, що блогер мав діабет першого типу, а помер нібито від гіпоглікемічної коми.

Блогер Валентин Чайковський: що відомо про "Босу Шляпу"

Валентин Чайковський став відомим у Хмельницькому у 2019 році. Він виділявся серед інших своїм стилем в одязі — протягом всього року хлопець ходив без взуття та в літньому вбранні. Валентин пояснив, що такий стиль обрав у 2016 році, коли восени вийшов до магазину в малій кількості одягу.

Хмельницький блогер Валентин Фото: Instagram

"Тоді побачив, що на це реагують люди і я почав так ходити. За роки організм вже адаптувався. Буває, що відчуваю дискомфорт. Але я знаю як йому протидіяти. Організм не завжди має тільки продукувати тепло. Бо той, хто тільки продукує — той рано чи пізно "зіграє в ящик" чи зазнає певних травм. Не було такої зими, щоб я одягнув кофту чи куртку", — розповів в інтервʼю місцевим журналістам Валентин Чайковський.

Також він був відомий своїми вуличними співами.

Нагадаємо, у грудні стало відомо про смерть акторки Маріси Паредес в Іспанії. Жінці було 78 років.

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