Померла перша дружина Жадана і директорка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко

Світлані Олешко був 51 рік. Разом зі своїм чоловіком Міськом Барбарою вона заснувала театр "Арабески". З початку повномасштабного вторгнення Росії жінка жила та працювала у Польщі.

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У четвер, 19 грудня, пішла з життя Світлана Олешко — режисерка, культурна діячка і засновниця театру "Арабески". Про це повідомив письменник Сергій Жадан. Світлана була його першою дружиною. У них є спільний син Іван.

"Вчора пішла з життя Світлана Олешко — засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам‘ять…", — написав він в Facebook.

Сергій Жадан прожив зі Світланою Олешко 12 років Фото: Скриншот

Причини смерті жінки Жадан не зазначив.

Сергій Жадан з першою дружиною Світланою Олешко Фото: Світлана Олешко / Facebook

Прощальна церемонія зі Світланою відбудеться у Варшаві 23 грудня, о 12:00 за адресою ul. Powązkowska 14 (каплиця похоронного закладу Pruszyńskich), повідомив редактор видання "Нова Польща" Євген Клімакін.

Світлана Олешко: що відомо

З початку повномасштабного вторгнення Росії Світлана Олешко жила та працювала у Польщі, зокрема в Польському театрі ім. А. Шифмана у Варшаві. Її творчість була спрямована на дослідження трансформаційного потенціалу театру, висвітлення суспільно-політичних та соціальних тем, що безпосередньо впливають на наше життя, пише "Суспільне Культура".

Олешко була засновницею та директоркою харківського театру "Арабески". Серед її найбільш відомих постановок:

"Aftertruth",

"Red Elvis",

"Енеїда",

"РадіоШансон: Вісім історій про Юра Зойфера" (створена на тексти Сергія Жадана).

Олешко була дружиною музиканта Міська Барбари, фронтмена легендарного українського гурту "Мертвий півень".

Світлана Олешко з чоловіком Міськом Барбарою Фото: Світлана Олешко / Facebook

Після його смерті у 2021 році Світлана випустила альбом "13 пісень про любов", до якого увійшли раніше невидані композиції її чоловіка.

Як зазначив депутат Харківської облради Сергій Жуков, Олешко заснувала театр "Арабески" разом зі своїм чоловіком Міськом Барбарою.

"Світлана була дуже світлою і талановитою людиною. Вона зробила чимало для культурної дипломатії та презентації Харкова та України в Європі. Мріяла, щоб у Харкові нарешті з’явилася вулиця, названа на честь Міська Барбари. Світлані був лише 51 рік", – написав Жуков.

Нагадаємо, 4 жовтня у віці 75 років пішов з життя відомий футболіст і заслужений працівник фізичної культури і спорту України Анатолій Коньков.