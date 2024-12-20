Умерла первая жена Жадана и директор харьковского театра "Арабески" Светлана Олешко

Светлане Олешко был 51 год. Вместе со своим мужем Миськом Барбарой она основала театр "Арабески". С начала полномасштабного вторжения России женщина жила и работала в Польше.

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В четверг, 19 декабря, ушла из жизни Светлана Олешко — режиссер, культурный деятель и основательница театра "Арабески". Об этом сообщил писатель Сергей Жадан. Светлана была его первой женой. У них есть общий сын Иван.

"Вчера ушла из жизни Светлана Олешко — основательница и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 до 2007 года. Светлая память...", — написал он в Facebook.

Сергей Жадан прожил со Светланой Олешко 12 лет Фото: Скриншот

Причины смерти женщины Жадан не указал.

Сергей Жадан с первой женой Светланой Олешко Фото: Светлана Олешко / Facebook

Прощальная церемония со Светланой состоится в Варшаве 23 декабря, в 12:00 по адресу ul. Powązkowska 14 (часовня похоронного заведения Pruszyńskich), сообщил редактор издания "Новая Польша" Евгений Климакин.

Светлана Олешко: что известно

С начала полномасштабного вторжения России Светлана Олешко жила и работала в Польше, в частности в Польском театре им. А. Шифмана в Варшаве. Ее творчество было направлено на исследование трансформационного потенциала театра, освещение общественно-политических и социальных тем, непосредственно влияющих на нашу жизнь, пишет "Суспільне Культура".

Олешко была основательницей и директором харьковского театра "Арабески". Среди ее наиболее известных постановок:

"Афтерутрут",

"Красный Элвис",

"Энеида",

"РадиоШансон: Восемь историй о Юре Зойфере" (создана на тексты Сергея Жадана).

Олешко была женой музыканта Миська Барбары, фронтмена легендарной украинской группы "Мертвый петух".

Светлана Олешко с мужем Миськом Барбарой Фото: Светлана Олешко / Facebook

После его смерти в 2021 году Светлана выпустила альбом "13 песен о любви", в который вошли ранее неизданные композиции ее мужа.

Как отметил депутат Харьковского облсовета Сергей Жуков, Олешко основала театр "Арабески" вместе со своим мужем Миськом Барбарой.

"Светлана была очень светлым и талантливым человеком. Она сделала немало для культурной дипломатии и презентации Харькова и Украины в Европе. Мечтала, чтобы в Харькове наконец появилась улица, названная в честь Городской Барбары. Светлане был всего 51 год", — написал Жуков.

Напомним, 4 октября в возрасте 75 лет ушел из жизни известный футболист и заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Анатолий Коньков.