Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Дід Толя помер після ампутації: де зараз його внук, який виїхав з України (фото)

Дід Толя і внук Олександр | Фото: Instagram

У Кам’янці-Подільському помер відомий український блогер і герой соцмереж Дід Толя, якого називали одним із найпопулярніших дідусів українського інтернету. Йому було 88 років.

Про смерть дідуся 15 березня повідомив його онук Олександр Гусін на сторінці в Instagram. За словами чоловіка, останнім часом пенсіонер серйозно хворів. Лікарі спочатку давали надію на одужання, однак ситуація різко погіршилася.

Незадовго до трагедії Дід Толя переніс складну операцію — медики ампутували йому праву ногу вище коліна. Після хірургічного втручання виникли серйозні ускладнення, які призвели до інтоксикації організму.

"Мені подзвонили і сказали, що діда більше немає. Ми робили все, що могли. Можливо, ампутацію не варто було робити, але часу було дуже мало. Спочатку була операція, потім реабілітація…", — емоційно розповів Олександр.

Відео дня

Де зараз онук Діда Толі

Онук блогера зізнався, що переживає втрату особливо болісно ще й через відстань. Після початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною переїхав до Канади. Тим часом Дід Толя залишався в Україні разом із дружиною та проживав у Кам’янці-Подільському.

Олександр повідомив, що найближчим часом поділиться інформацією про дату та місце прощання з дідусем, але поки що потребує часу, щоб оговтатися від пережитого.

Після звістки про смерть блогера його підписники активно залишають співчуття у соцмережах. Дід Толя став популярним завдяки своїй прямолінійності, гострому гумору та відео з ненормативною лексикою, які часто ставали вірусними.

Особливу популярність отримали ролики, де він переспівав пісню "Стефанія" гурту Kalush. Також блогер знімався у рекламних інтеграціях для різних брендів, а всі відео допомагав публікувати його онук.

