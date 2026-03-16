Дід Толя помер після ампутації: де зараз його внук, який виїхав з України (фото)

У Кам’янці-Подільському помер відомий український блогер і герой соцмереж Дід Толя, якого називали одним із найпопулярніших дідусів українського інтернету. Йому було 88 років.

Про смерть дідуся 15 березня повідомив його онук Олександр Гусін на сторінці в Instagram. За словами чоловіка, останнім часом пенсіонер серйозно хворів. Лікарі спочатку давали надію на одужання, однак ситуація різко погіршилася.

Незадовго до трагедії Дід Толя переніс складну операцію — медики ампутували йому праву ногу вище коліна. Після хірургічного втручання виникли серйозні ускладнення, які призвели до інтоксикації організму.

"Мені подзвонили і сказали, що діда більше немає. Ми робили все, що могли. Можливо, ампутацію не варто було робити, але часу було дуже мало. Спочатку була операція, потім реабілітація…", — емоційно розповів Олександр.

Де зараз онук Діда Толі

Онук блогера зізнався, що переживає втрату особливо болісно ще й через відстань. Після початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною переїхав до Канади. Тим часом Дід Толя залишався в Україні разом із дружиною та проживав у Кам’янці-Подільському.

Олександр повідомив, що найближчим часом поділиться інформацією про дату та місце прощання з дідусем, але поки що потребує часу, щоб оговтатися від пережитого.

Після звістки про смерть блогера його підписники активно залишають співчуття у соцмережах. Дід Толя став популярним завдяки своїй прямолінійності, гострому гумору та відео з ненормативною лексикою, які часто ставали вірусними.

Особливу популярність отримали ролики, де він переспівав пісню "Стефанія" гурту Kalush. Також блогер знімався у рекламних інтеграціях для різних брендів, а всі відео допомагав публікувати його онук.

У 2024 році стало відомо про несподівану смерть інтернет-блогера з Хмельницького. Блогер Валентин Чайковський "Боса шляпа" з Хмельницька мав діабет.

Раніше стало відомо про смерть відомої блогерки Бразилії. Зірка мережі Ваннеса Манчіні померла після того, як прикрасила свій розкішний будинок до Різдва.

Крім того, поліція на Балі підтвердила загибель Ігоря Комарова, хлопця блогерки Мішалової, завдяки ДНК.