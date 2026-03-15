Помер знаменитий Дід Толя: співав "Стефанію" і був героєм відомих мемів мережі (відео)

Знаменитий інтернет-блогер Дід Толя пішов з життя на 89-ому році. Він став популярним завдяки авторському виконанню пісень та був героєм кумедних скетчів щодо пересічних подій у житті.

Онук діда Толі Олександр Гусін повідомив, що його близький родич помер унаслідок ускладнень після операції. Про це чоловік розповів на сторінці в Instargam.

"Тільки що подзвонили до моєї мами та сказали, що діда не стало", — сказав онук Олександр.

За словами онука, його родичу провели складну операцію, однак врятувати життя діда лікарям не вдалося. Чоловік каже, що діду Толі мали зробити ампутацію, адже в чоловіка була серйозна хвороба.

Після звернення чоловік не зміг стриматися від утрати близького родича та заплакав.

Хто такий дід Толя

"Дід Толя" став відомим завдяки відео в соцмережах. У роликах літній чоловік на ім’я Анатолій (або просто "Дід Толя") з’являвся у кумедних або життєвих ситуаціях з простими, але дотепними висловлюваннями.

Один з останніх роликів за участю діда Толі

Його образ швидко став мемом, а відео активно поширювали в TikTok, YouTube та інших платформах. Найцікавіші та наймемніші фрази з роликів почали цитувати користувачі мережі.

З часом "Дід Толя" перетворився на своєрідний інтернет-символ — образ звичайного українського дідуся, який говорить просто й прямо про повсякденні речі. Його ролики часто використовувалися як меми або короткі гумористичні вставки.

