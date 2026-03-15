Умер знаменитый Дед Толя: пел "Стефанию" и был героем известных мемов сети (видео)
Знаменитый интернет-блогер Дед Толя ушел из жизни на 89-ом году. Он стал популярным благодаря авторскому исполнению песен и был героем забавных скетчей о рядовых событиях в жизни.
Внук деда Толи Александр Гусин сообщил, что его близкий родственник умер в результате осложнений после операции. Об этом мужчина рассказал на странице в Instargam.
"Только что позвонили к моей маме и сказали, что деда не стало", — сказал внук Александр.
По словам внука, его родственнику провели сложную операцию, однако спасти жизнь деда врачам не удалось. Мужчина говорит, что деду Толе должны были сделать ампутацию, ведь у мужчины была серьезная болезнь.
После обращения мужчина не смог сдержаться от потери близкого родственника и заплакал.
Кто такой дед Толя?
"Дед Толя" стал известным благодаря видео в соцсетях. В роликах пожилой мужчина по имени Анатолий (или просто "Дед Толя") появлялся в забавных или жизненных ситуациях с простыми, но остроумными высказываниями.
Его образ быстро стал мемом, а видео активно распространяли в TikTok, YouTube и других платформах. Самые интересные и самые смешные фразы из роликов начали цитировать пользователи сети.
Со временем "Дед Толя" превратился в своеобразный интернет-символ — образ обычного украинского дедушки, который говорит просто и прямо о повседневных вещах. Его ролики часто использовались как мемы или короткие юмористические вставки.
