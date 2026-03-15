Умер знаменитый Дед Толя: пел "Стефанию" и был героем известных мемов сети (видео)

Знаменитый интернет-блогер Дед Толя ушел из жизни на 89-ом году. Он стал популярным благодаря авторскому исполнению песен и был героем забавных скетчей о рядовых событиях в жизни.

Внук деда Толи Александр Гусин сообщил, что его близкий родственник умер в результате осложнений после операции. Об этом мужчина рассказал на странице в Instargam.

"Только что позвонили к моей маме и сказали, что деда не стало", — сказал внук Александр.

По словам внука, его родственнику провели сложную операцию, однако спасти жизнь деда врачам не удалось. Мужчина говорит, что деду Толе должны были сделать ампутацию, ведь у мужчины была серьезная болезнь.

После обращения мужчина не смог сдержаться от потери близкого родственника и заплакал.

Кто такой дед Толя?

"Дед Толя" стал известным благодаря видео в соцсетях. В роликах пожилой мужчина по имени Анатолий (или просто "Дед Толя") появлялся в забавных или жизненных ситуациях с простыми, но остроумными высказываниями.

Відео дня

Один из последних роликов с участием деда Толи

Его образ быстро стал мемом, а видео активно распространяли в TikTok, YouTube и других платформах. Самые интересные и самые смешные фразы из роликов начали цитировать пользователи сети.

Со временем "Дед Толя" превратился в своеобразный интернет-символ — образ обычного украинского дедушки, который говорит просто и прямо о повседневных вещах. Его ролики часто использовались как мемы или короткие юмористические вставки.

