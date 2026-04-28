В Африці помер український блогер: що сталося (фото)

Український блогер Андрій Багно помер в Африці від укусу комара та малярії. Чоловік не підтримував рідну країну та навіть хотів переїхати до Росії.

Про це розповіла його дружина-африканка в соцмережах (africa_bagno) наприкінці квітня 2026 року.

"Любі, мій чоловік помер. І мені зараз дуже погано. Похороном займаємося і та моя сімʼя", — написала Софія.

Зазначимо, що блогер мав негативні погляди щодо України. Багно планував переїзд до РФ або Європи, робив документи дружині, але не встиг.

Після початку повномасштабної війни він згадував Україну в контексті війни, але його контент був більше про особистий досвід і життя за кордоном.

Як Багно перебрався в Африку

У 2020 році під час карантину 42-річний Андрій Багно познайомився в соцмережах з 22-річною Софією з африканської країни Кот-д'Івуар. Майже рік закохані зустрічалися в мережі, а згодом чоловік приїхав до жінки на інший континент.

Перед весіллям виявилося, що Софія вагітна від іншого — вона пережила насилля. Андрій сказав, що прийме дитину. Так вони одружилися та виховували ці роки доньку Лінду.

