В Африці помер український блогер: що сталося (фото)
Український блогер Андрій Багно помер в Африці від укусу комара та малярії. Чоловік не підтримував рідну країну та навіть хотів переїхати до Росії.
Про це розповіла його дружина-африканка в соцмережах (africa_bagno) наприкінці квітня 2026 року.
Помер Андрій Багно
"Любі, мій чоловік помер. І мені зараз дуже погано. Похороном займаємося і та моя сімʼя", — написала Софія.
Зазначимо, що блогер мав негативні погляди щодо України. Багно планував переїзд до РФ або Європи, робив документи дружині, але не встиг.
Після початку повномасштабної війни він згадував Україну в контексті війни, але його контент був більше про особистий досвід і життя за кордоном.
Як Багно перебрався в Африку
У 2020 році під час карантину 42-річний Андрій Багно познайомився в соцмережах з 22-річною Софією з африканської країни Кот-д'Івуар. Майже рік закохані зустрічалися в мережі, а згодом чоловік приїхав до жінки на інший континент.
Перед весіллям виявилося, що Софія вагітна від іншого — вона пережила насилля. Андрій сказав, що прийме дитину. Так вони одружилися та виховували ці роки доньку Лінду.
- У березні в Кам’янці-Подільському помер відомий український блогер і герой соцмереж Дід Толя, якого називали одним із найпопулярніших дідусів українського інтернету.
- Український актор Віталій Лінецький несподівано пішов з життя у 2014 році. Як виглядає його памʼятник на Берковецькому кладовищі.
Крім того, стрімер Міша Лебіга повідомив про горе в родині: восени помер його батько на 52-му році життя.