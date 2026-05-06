Від чого помер Ніколас Брендон: причина смерті зірки серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"

Американський актор Ніколас Брендон, відомий роллю Ксандера Гарріса у культовому серіалі "Баффі — винищувачка вампірів", помер через тяжке серцево-судинне захворювання. Розтин показав, що за кілька днів до смерті актор страждав від сильного кашлю, болю в грудях і фактично відмовився від госпіталізації.

Згідно з офіційним звітом судмедекспертів, 54-річний Ніколас Брендон помер 20 березня в штаті Індіана від атеросклеротичної та гіпертонічної серцево-судинної хвороби. Додатковими факторами стали гостра пневмонія та перенесений раніше інфаркт, пише Page Six.

Медики встановили, що права коронарна артерія актора була заблокована на 90%, а його серце було "значно збільшене". Також у нього виявили серйозне звуження інших артерій і запалення тонкого кишківника, яке могло бути наслідком кардіогенного шоку.

Менеджерка та близька подруга актора Тереза Форт’є знайшла його без ознак життя на дивані в будинку. Вона викликала швидку допомогу близько 8:30 ранку, однак лікарі вже не проводили реанімацію через очевидні ознаки смерті.

За словами коронера Тодда Зайнера, Брендон останнім часом мав сильний кашель, хриплий голос і скаржився на біль у грудях. Форт’є радила йому звернутися до лікарні, але актор відмовився. Причиною такого рішення міг бути страх після нещодавньої операції на спині.

У звіті також зазначається, що Брендон був багаторічним курцем. Слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.

Хвороби Ніколаса Брендона

Актор мав серйозні проблеми зі здоров’ям упродовж останніх років. Після важкого падіння у 2021 році йому діагностували синдром кінського хвоста, через який він переніс кілька операцій на хребті та частково втратив чутливість ніг. У 2022 році Брендон пережив інфаркт, після чого лікарі виявили вроджену ваду серця.

Окрім проблем зі здоров’ям, актор роками боровся із залежностями від алкоголю та наркотиків, проходив реабілітацію і мав проблеми із законом. Попри це, рідні заявили, що останнім часом він лікувався, займався мистецтвом і "з оптимізмом дивився у майбутнє".

Після смерті Брендона багато його колег по серіалу "Баффі" опублікували зворушливі прощання. Зокрема, Сара Мішель Ґеллар написала, що "бачила" Ніколаса навіть тоді, коли інші його не помічали, і висловила надію, що тепер він "знайшов спокій".

