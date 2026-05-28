Помер П'єр Дені — зірка популярного серіалу "Емілі в Парижі" (фото)

У віці 69 років пішов із життя відомий французький актор П'єр Дені. Причиною смерті стали ускладнення від важкої хвороби, з якою він боровся протягом останніх років.

Як повідомляє видання Daily Mail, життя актора обірвав бічний аміотрофічний склероз (БАС). Це важке захворювання нервової системи, яке вражає клітини головного та спинного мозку, поступово призводячи до втрати м'язового контролю та паралічу.

Трагічну звістку підтвердили рідні актора.

"З глибоким потрясінням ми повідомляємо про смерть П'єра Дені, яка сталася після раптового та тяжкого випадку БАС", — поділилися доньки покійного.

П'єр Дені знімався в "Емілі в Парижі" Фото: кадр з фільму

Творчий спадок актора

П'єр Дені залишив помітний слід у кінематографі, маючи у своєму доробку понад 100 ролей у фільмах та серіалах.

Глядачам він найбільше запам'ятався за такими проєктами:

"Емілі в Парижі" (3 та 4 сезони) — де блискуче зіграв генерального директора модного гіганта JVMA та батька Ніколаса де Леона;

"Життя прекрасне";

"Завтра належить нам".

