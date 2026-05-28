Умер Пьер Дени — звезда популярного сериала "Эмили в Париже" (фото)

В возрасте 69 лет ушел из жизни известный французский актер Пьер Дени. Причиной смерти стали осложнения от тяжелой болезни, с которой он боролся в течение последних лет.

Как сообщает издание Daily Mail, жизнь актера оборвал боковой амиотрофический склероз (БАС). Это тяжелое заболевание нервной системы, которое поражает клетки головного и спинного мозга, постепенно приводя к потере мышечного контроля и параличу.

Трагическое известие подтвердили родные актера.

"С глубоким потрясением мы сообщаем о смерти Пьера Дени, которая произошла после внезапного и тяжелого случая БАС", — поделились дочери покойного.

Пьер Дени снимался в "Эмили в Париже" Фото: кадр з фільму

Творческое наследие актера

Пьер Дени оставил заметный след в кинематографе, имея в своем активе более 100 ролей в фильмах и сериалах.

Зрителям он больше всего запомнился по таким проектам:

"Эмили в Париже" (3 и 4 сезоны) — где блестяще сыграл генерального директора модного гиганта JVMA и отца Николаса де Леона;

"Жизнь прекрасна";

"Завтра принадлежит нам".

