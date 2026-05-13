Умер известный советский ведущий Владимир Молчанов: что он говорил об Украине (фото)

В Москве на 76-м году жизни скончался известный советский и российский телеведущий Владимир Молчанов, причиной смерти стала длительная онкологическая болезнь. Он получил широкую известность во времена перестройки как автор программы "До и после полуночи", однако его фигура оставалась неоднозначной из-за противоречивых высказываний относительно Украины.

О смерти журналиста сообщили российские медиа со ссылкой на его близкого друга Юрия Роста. Коллега умершего назвал его талантливым интеллигентом и честным писателем, подчеркнув, что эта потеря является невосполнимой. В последнее время состояние здоровья Молчанова значительно ухудшилось, а в течение 2025 года его неоднократно госпитализировали.

Профессиональный путь и эпоха "До и после полуночи"

Владимир Молчанов вошел в историю телевидения как реформатор, который одним из первых заменил профессиональных дикторов в кадре живым журналистским ведением. Кроме работы в информационных программах "Время" и "120 минут", он занимался расследованиями нацистских преступлений и даже получил за это литературную премию. В 1991 году журналист проявил гражданскую позицию, отказавшись вести эфир в знак протеста против штурма телецентра в Вильнюсе и заявив о выходе из КПСС.

Отношение к Украине и родственные связи

В течение многих лет Молчанов поддерживал связи с Украиной, откуда происходила его жена, и рассказывал о близких друзьях в Коломые. В интервью газете "День" он подчеркивал неразрывность связей между двумя странами.

Журналист отмечал: "Мне очень трудно воспринимать Украину и Россию как нечто отдельное. Я не хочу сказать, что не воспринимаю их как отдельные государства, но как нечто отдельное для меня они просто немыслимы. За последний год я уже не раз приезжал в Киев и вот сейчас снова еду. Я абсолютно этого не чувствую. Например, потому что в Киеве я практически не слышу украинской речи на улицах. В Киеве, на Крещатике ко мне подходит очень много людей, безумно дружелюбных и искренних, которые начинают о чем-то со мной разговаривать, расспрашивать о жизни. Конкуренты? Нет. Какие же конкуренты? Россия и Украина просто не могут друг без друга, как мне кажется".

Владимир Молчанов

Кроме того, телеведущий подчеркивал, что из-за большого количества смешанных браков между народами не может быть барьеров. Он объяснял свою позицию так: "Ну а снисходительность — это глупость. Не может быть никакой снисходительности, тем более когда так много смешанных браков. Например, моя жена — наполовину украинка, наполовину испанка. О какой здесь снисходительности может идти речь, когда мы — как артерии, как кровеносные сосуды. И наши дети, и внуки — тоже".

Также Молчанов вспоминал своих товарищей с запада Украины, которых считал примером искренности. Он утверждал: "Если бы речь шла о моей украинской программе, то я пригласил бы в эфир своих очень близких друзей из западноукраинского города Коломыи Ивано-Франковской области, с которыми я дружу уже почти десять лет. Это рабочие люди с золотыми руками и с вполне открытым взглядом и на Украину, и на Россию, с которыми можно разговаривать по-человечески, без вот этих якобы препятствий, которые разделяют наши две страны".

Противоречивые заявления об украинской истории

Несмотря на такую приверженность к личным связям, взгляды Молчанова на украинскую историю были жесткими и соответствовали российским нарративам. В разговоре с Дмитрием Гордоном он резко осудил деятелей освободительного движения, заявив следующее: "Да, они боролись за Украину, но они боролись нацистскими методами и вместе с нацистами. Эти двое — нацистские преступники, бесспорно. Я в этом убежден. И они виновны в расстрелах и убийствах множества людей".

Владимир Молчанов родился в Москве в семье композитора, в молодости был чемпионом СССР по теннису. После филологического факультета МГУ он посвятил жизнь журналистике, работая как в советских структурах, так и на постсоветском телевидении. С 2014 года он занимался преподавательской деятельностью, передавая опыт будущим медийщикам. Его жизнь оборвалась 12 мая 2026 года.

