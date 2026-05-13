Помер відомий радянський ведучий Володимир Молчанов: що він говорив про Україну (фото)

У Москві на 76-му році життя помер відомий радянський та російський телеведучий Володимир Молчанов, причиною смерті стала тривала онкологічна хвороба. Він здобув широку популярність у часи перебудови як автор програми "До і після опівночі", проте його постать залишалася неоднозначною через суперечливі висловлювання щодо України.

Про смерть журналіста повідомили російські медіа з посиланням на його близького друга Юрія Роста. Колега померлого назвав його талановитим інтелігентом та чесним письменником, підкресливши, що ця втрата є непоправною. Останнім часом стан здоров’я Молчанова значно погіршився, а протягом 2025 року його неодноразово госпіталізували.

Професійний шлях та епоха "До і після опівночі"

Володимир Молчанов увійшов в історію телебачення як реформатор, який одним із перших замінив професійних дикторів у кадрі живим журналістським веденням. Окрім роботи в інформаційних програмах "Час" та "120 хвилин", він займався розслідуваннями нацистських злочинів і навіть отримав за це літературну премію. У 1991 році журналіст виявив громадянську позицію, відмовившись вести ефір на знак протесту проти штурму телецентру у Вільнюсі та заявивши про вихід із КПРС.

Ставлення до України та родинні зв'язки

Протягом багатьох років Молчанов підтримував зв’язки з Україною, звідки походила його дружина, та розповідав про близьких друзів у Коломиї. В інтерв’ю газеті "День" він наголошував на нерозривності зв’язків між двома країнами.

Журналіст зазначав: "Мені дуже важко сприймати Україну та Росію як щось окреме. Я не хочу сказати, що не сприймаю їх як окремі держави, але як щось окреме для мене вони просто немислимі. За останній рік я вже не раз приїжджав до Києва і ось зараз знову їду. Я абсолютно цього не відчуваю. Наприклад, тому що в Києві я практично не чую української мови на вулицях. У Києві, на Хрещатику до мене підходить дуже багато людей, шалено доброзичливих і щирих, які починають про щось зі мною розмовляти, розпитувати про життя. Конкуренти? Ні. Які ж конкуренти? Росія й Україна просто не можуть одна без одної, як мені здається".

Крім того, телеведучий підкреслював, що через велику кількість змішаних шлюбів між народами не може бути бар'єрів. Він пояснював свою позицію так: "Ну а поблажливість – це дурість. Не може бути ніякої поблажливості, тим більше коли так багато змішаних шлюбів. Наприклад, моя дружина – наполовину українка, наполовину іспанка. Про яку тут поблажливість може йти мова, коли ми – як артерії, як кровоносні судини. І наші діти, і онуки – також".

Також Молчанов згадував своїх товаришів із заходу України, яких вважав прикладом щирості. Він стверджував: "Якби йшлося про мою українську програму, то я запросив би в ефір своїх дуже близьких друзів із західноукраїнського міста Коломиї Івано-Франківської області, з якими я дружу вже майже десять років. Це робочі люди із золотими руками та з цілком відкритим поглядом і на Україну, і на Росію, з якими можна розмовляти по-людськи, без ось цих нібито перешкод, які розділяють наші дві країни".

Суперечливі заяви про українську історію

Попри таку прихильність до особистих зв'язків, погляди Молчанова на українську історію були жорсткими та відповідали російським наративам. У розмові з Дмитром Гордоном він різко засудив діячів визвольного руху, заявивши наступне: "Так, вони боролися за Україну, але вони боролися нацистськими методами і разом із нацистами. Ці двоє – нацистські злочинці, безперечно. Я в цьому переконаний. І вони винні у розстрілах та вбивствах безлічі людей".

Володимир Молчанов народився у Москві в родині композитора, у молодості був чемпіоном СРСР із тенісу. Після філологічного факультету МДУ він присвятив життя журналістиці, працюючи як у радянських структурах, так і на пострадянському телебаченні. З 2014 року він займався викладацькою діяльністю, передаючи досвід майбутнім медійникам. Його життя обірвалося 12 травня 2026 року.

