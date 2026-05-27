Умер малоизвестный наследник медиаимперии и миллиардер: названа причина

Дональд Ньюхаус, малоизвестный наследник медиаимперии, умер в возрасте 96 лет. Он руководил газетным подразделением Advance Publications, а его старший брат, Си, руководил журнальным бизнесом Condé Nast.

Ньюхаус, медиамагнат-миллиардер, который десятилетиями руководил прибыльным, хоть и малоизвестным, газетным подразделением Advance Publications, умер во вторник, 26 мая, в своем поместье в Ламбертвилле, штат Нью-Джерси. Ему было 96 лет. Об этом пишет The New York Times.

Сын предпринимателя Стивен, сопрезидент Advance, подтвердил смерть от лимфомы.

Дональд и его старший брат, Сэмюэл И. Ньюхаус-младший, более известный как Си, унаследовали медиаимперию от своего отца, Сэмюэла И. Ньюхауса, который начал свою деятельность со Staten Island Advance в 1922 году и постепенно превратил свою компанию в один из крупнейших частных медиаконгломератов мира до своей смерти в 1979 году.

Братья рано оставили колледж и присоединились к компании: Дональд отвечал за газеты и кабельные активы Advance, а Си через дочернюю компанию Condé Nast контролировал The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Architectural Digest, Wired и другие журналы.

Умер Дональд Ньюхаус

Должность Си во главе известных журналов сделала его гораздо более известной публичной фигурой, чем его брат. (Си Ньюхаус умер в 2017 году.)

