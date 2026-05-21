Наследник Mango "страстно" желал денег: в Испании расследуют смерть миллиардера Андика

45-летний Джонатан Андик был арестован 19 мая по подозрению в убийстве и предстанет перед судом спустя 18 месяцев после гибели своего отца, 71-летнего Исака Андика. Основатель модной империи Mango упал со скалы во время похода в горы.

По словам судьи Ракель Ньето Гальван, Андик-младший был "одержим деньгами" и хотел получить наследство. Джонатан всегда заявлял о своей невиновности и настаивал на том, что его отец погиб в результате несчастного случая, но испанская полиция в октябре возобновила расследование и рассматривает дело как возможное убийство, пишет Daily Mail.

Джонатана Андика пока отпустили под залог

Судья заявила, что сделала наследника миллиардного состояния подозреваемым из-за противоречий между его показаниями в суде и тем, что он сказал после смерти отца.

Она также сказала, что у него были "плохие отношения" с отцом, а его проблемы с деньгами привели к ссорам, после которых Исаку Андику приходилось давать Джонатану деньги, чтобы "продолжать поддерживать отношения со своим сыном".

В сообщениях WhatsApp Джонатан Андик выражал "чувства ненависти, обиды и мысли о смерти, а также обвинил своего отца в сложившейся ситуации".

В иске говорилось, что Джонатан Андик хотел либо найти способ получить наследство при жизни отца, "либо чтобы образ отца перестал существовать, либо в его мыслях, либо в реальности".

Судья также сослалась на показания полиции, которые указывали на то, что следы на земле, где Исак упал в пропасть, не соответствуют спотыканию или падению. А телефон Джонатана, которым он пользовался на момент смерти отца, якобы был украден во время поездки в Эквадор, а все данные с него стерты.

Сам Джонатан рассказывал, что отошел отца на несколько метров во время похода в горы Монсеррат и делал фото, когда услышал звук падающих камней и увидел, как отец падает с обрыва. Но после этого он утверждал, что они беседовали во время этих прогулок и никогда не пользовались мобильными. Также он заявлял, что у него "прекрасные" отношения с отцом.

В Испании убийство может караться тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет.

Джонатану пока не предъявлено официальное обвинение, но в отношении него начато официальное расследование. Его отпустили под залог, но у него забрали паспорт, запретили покидать страну и еженедельно являться в суд.

