Гибель основателя Mango: в полиции считают, что сын мог сбросить его со скалы (видео)

Каталонская полиция допрашивает Джонатана Андика в связи с предполагаемым падением его отца, Исака Андика, в горное ущелье в 2024 году.

71-летний основатель известного бренда одежды погиб в декабре 2024 года, предположительно упав со 100-метровой высоты в ущелье во время похода на Монтсеррат со своим сыном Джонатаном. Его смерть опечалила мир моды. Изначально полиция квалифицировала его смерть, как несчастный случай. Но в 2025 году следователи заявили, что дело рассматривается как возможное убийство, пишет La Vanguardia.

Наследника миллиардной империи доставили в суд в наручниках

Во вторник полиция Эсквадры сообщила об аресте Джонатана Андика. Представитель семьи Андика подтвердил, что его допрашивают в связи со смертью отца.

В прошлом году газета местные СМИ сообщали, что полиция не нашла прямых или неопровержимых доказательств, объясняющих произошедшее в горах, но "обнаружила ряд улик, которые в совокупности заставили их отказаться от идеи простого несчастного случая и склониться к возможности убийства".

Відео дня

Судья, рассматривающий дело, в сентябре прошлого года изменил официальный статус Джонатана со свидетеля на возможного подозреваемого.

Семья Андик тогда выступила с заявлением для СМИ, в котором говорилось: "Семья Андик не комментировала и не будет комментировать смерть Исака Андика на протяжении всех этих месяцев. Однако они хотят выразить уважение к продолжающемуся расследованию и будут продолжать сотрудничать с соответствующими органами, как делали это до сих пор. Они также уверены, что этот процесс будет завершен как можно скорее и невиновность Джонатана Андика будет доказана".

Джонатан Андик всегда был подозреваемым в смерти своего отца-миллиардера Фото: Соцсети

Бизнесмен всегда отрицал свою причастность к смерти отца. Дважды в полицейском участке он заявлял, что это было случайное падение во время похода в горы, куда они отправились, чтобы уладить семейный конфликт, который их отдалил. Джонатан Андик оставался под следствием по делу, которое все эти месяцы было засекречено.

Около 13:00 Джонатан прибыл в суд первой инстанции Марторелла в сопровождении нескольких полицейских, чтобы дать показания. Сыну основателя компании Mango не удалось избежать публичного образа: он прибыл в здание суда с руками за спиной и в наручниках.

Семья Андик и Mango – что известно

Исак Андик, родившийся в 1953 году в Стамбуле в сефардской еврейской семье, эмигрировал в Каталонию со своими родственниками в конце 1960-х годов и начал продавать футболки своим одноклассникам.

Он постепенно перешел к оптовому бизнесу и продавал одежду на уличных рынках, прежде чем открыть свой первый магазин Mango в 1984 году.

"Он понял, что нам нужны цвет и стиль", — заявил в марте прошлого года Сезар де Висенте, глобальный директор по розничной торговле Mango.

Вскоре Андик открыл еще десятки магазинов по всей Европе и "понял, что использование одного и того же названия, одного и того же бренда во всех магазинах значительно укрепит концепцию", — добавил Де Висенте. Название Исак выбрал, попробовав манго на Филиппинах.

К 2010 году Андич занимал второе место среди самых богатых людей Испании. В 2011 году Forbes поставил его на 221-е место в списке самых богатых людей мира, оценив его состояние в 4,8 миллиарда долларов.

Как крупнейший акционер Mango, Андик на момент своей смерти обладал состоянием, оцениваемым в 4,5 миллиарда долларов США, что делало его самым богатым человеком в Каталонии и одним из самых богатых в Испании.

Исак Андик упал со скалы во время похода в горы

Исак был женат один раз. От жены у него было трое детей – сын Джонатан, ставший его преемником, и две дочери, которые также работают в компании. На момент смерти он был в отношениях с известной гольфисткой Эстефанией Кнут, с которой жил в Барселоне.

Напомним, ранее Фокус писал, что: