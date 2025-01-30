Самый богатый человек Европы придумал новую фразу для увольнения: как она звучит

Бернар Арно, генеральный директор модного конгломерата LVMH, теперь называет увольнение "продвижением за пределами компании".

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Бернар Арно, пятый по богатству человек в мире и самый богатый миллиардер Европы, глава LVMH, материнской компании Louis Vuitton, Dior, Fendi, Tiffany & Co и нескольких других люксовых брендов, придумал новую фразу для увольнения. 75-летний Арно утверждает, что те, кто потерял работу в его фирме, на самом деле "повышаются" на лучшие должности в других компаниях. Об этом пишет NY post.

Арно сделал необычные комментарии во время телеконференции, посвященной финансовым результатам корпорации люксовых брендов LVMH, используя корпоративный жаргон.

Бернар Арно со своей семьей Фото: Getty Images

По данным Fortune, французский миллиардер обмолвился, обсуждая решение социальной медиа-компании META уволить неэффективных сотрудников. Он назвал это "продвижением за пределами компании".

Оруэлловский оборот речи был призван смягчить заявление Арно о том, что культовый ювелирный дом Tiffany's Jewelers также подвергнется сокращению.

В другом выражении мыслей бизнес-магнат назвал Tiffany's "спящей красавицей" и заявил на собрании акционеров, что компания будет возрождена за счет сокращения штата сотрудников.

По данным Fortune, ни Арно, ни LVMH не объявили, сколько сотрудников будут "повышены за пределами компании" или когда начнутся сокращения.

Арно анонсировал "повышения за пределами компании" в Tiffany Фото: Tiffany&co

"Когда вы привыкли спать в течение 10 лет, и от вас внезапно требуют проявить решительность и достичь высоких целей, некоторые люди не могут этого сделать", — сказал Арно во время пресс-конференции, посвященной финансовым результатам.

Высокооплачиваемый генеральный директор, по-видимому, был вдохновлен решением META, принятым в начале этого месяца, сократить 5% сотрудников в попытке избавиться от неэффективных сотрудников технологического гиганта.

"Я решил повысить планку управления эффективностью и быстрее увольнять неэффективных сотрудников. Обычно мы увольняем людей, которые не оправдывают ожиданий в течение года, но теперь мы собираемся провести более масштабное сокращение на основе результатов ", — заявил в служебной записке генеральный директор META и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, состояние Бернара Арно и его семьи составляет около 243 миллиарда долларов. Все пятеро его детей работают в конгломерате LVMH, причем начинают с самых низов, обычно консультантов в магазинах, а потом получают какой-то бренд, который они должны развивать. Сам Арно, которого прозвали "волк в кашемировом пальто", тоже иногда обслуживает клиентов в бутиках, чтобы понять, что можно улучшить.

Фокус писал о Бернаре Арно и его клане, который управляет самыми дорогими модными брендами в мире.