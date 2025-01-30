Найбагатша людина Європи придумала нову фразу для звільнення: як вона звучить

Бернар Арно, генеральний директор модного конгломерату LVMH, тепер називає звільнення "просуванням за межами компанії".

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Бернар Арно, п'ята найбагатша людина у світі та найбагатший мільярдер Європи, голова LVMH, материнської компанії Louis Vuitton, Dior, Fendi, Tiffany & Co і кількох інших люксових брендів, придумав нову фразу для звільнення. 75-річний Арно стверджує, що ті, хто втратив роботу в його фірмі, насправді "підвищуються" на кращі посади в інших компаніях. Про це пише NY post.

Арно зробив незвичайні коментарі під час телеконференції, присвяченій фінансовим результатам корпорації люксових брендів LVMH, використовуючи корпоративний жаргон.

Бернар Арно зі своєю сім'єю Фото: Getty Images

За даними Fortune, французький мільярдер обмовився, обговорюючи рішення соціальної медіа-компанії META звільнити неефективних співробітників. Він назвав це "просуванням за межами компанії".

Оруеллівський оборот мови був покликаний пом'якшити заяву Арно про те, що культовий ювелірний дім Tiffany's Jewelers також зазнає скорочення.

В іншому вираженні думок бізнес-магнат назвав Tiffany's "сплячою красунею" і заявив на зборах акціонерів, що компанію буде відроджено за рахунок скорочення штату співробітників.

За даними Fortune, ні Арно, ні LVMH не оголосили, скільки співробітників будуть "підвищені за межами компанії" або коли почнуться скорочення.

Арно анонсував "підвищення за межами компанії" в Tiffany Фото: Tiffany&co

"Коли ви звикли спати протягом 10 років, і від вас раптово вимагають проявити рішучість і досягти високих цілей, деякі люди не можуть цього зробити", — сказав Арно під час прес-конференції, присвяченій фінансовим результатам.

Високооплачуваний генеральний директор, мабуть, був натхненний рішенням META, ухваленим на початку цього місяця, скоротити 5% співробітників у спробі позбутися неефективних співробітників технологічного гіганта.

"Я вирішив підвищити планку управління ефективністю і швидше звільняти неефективних співробітників. Зазвичай ми звільняємо людей, які не виправдовують очікувань протягом року, але тепер ми збираємося провести більш масштабне скорочення на основі результатів", — заявив у службовій записці генеральний директор META і засновник Facebook Марк Цукерберг.

Нагадаємо, статки Бернара Арно та його сім'ї становлять близько 243 мільярдів доларів. Усі п'ятеро його дітей працюють у конгломераті LVMH, причому починають із найнижчих щаблів, зазвичай консультантів у магазинах, а потім отримують якийсь бренд, який вони мають розвивати. Сам Арно, якого прозвали "вовк у кашеміровому пальто", теж інколи обслуговує клієнтів у бутіках, щоб зрозуміти, що можна покращити.

Фокус писав про Бернара Арно і його клан, який керує найдорожчими модними брендами у світі.