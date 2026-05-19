Загибель засновника Mango: у поліції вважають, що син міг скинути його зі скелі (відео)

Каталонська поліція допитує Джонатана Андіка у зв'язку з передбачуваним падінням його батька, Ісака Андіка, у гірську ущелину 2024 року.

71-річний засновник відомого бренду одягу загинув у грудні 2024 року, імовірно впавши зі 100-метрової висоти в ущелину під час походу на Монтсеррат зі своїм сином Джонатаном. Його смерть засмутила світ моди. Спочатку поліція кваліфікувала його смерть, як нещасний випадок. Але 2025 року слідчі заявили, що справа розглядається як можливе вбивство, пише La Vanguardia.

Спадкоємця мільярдної імперії доставили до суду в кайданках

У вівторок поліція Есквадри повідомила про арешт Джонатана Андіка. Представник сім'ї Андіка підтвердив, що його допитують у зв'язку зі смертю батька.

Минулого року газета місцеві ЗМІ повідомляли, що поліція не знайшла прямих або неспростовних доказів, що пояснюють подію в горах, але "виявила низку доказів, які в сукупності змусили їх відмовитися від ідеї простого нещасного випадку і схилитися до можливості вбивства".

Суддя, який розглядає справу, у вересні минулого року змінив офіційний статус Джонатана зі свідка на можливого підозрюваного.

Сім'я Андік тоді виступила із заявою для ЗМІ, в якій йшлося: "Сім'я Андік не коментувала і не коментуватиме смерть Ісака Андіка протягом усіх цих місяців. Однак вони хочуть висловити повагу до розслідування, що триває, і продовжуватимуть співпрацювати з відповідними органами, як робили це досі. Вони також упевнені, що цей процес буде завершено якнайшвидше і невинність Джонатана Андіка буде доведено".

Джонатан Андік завжди був підозрюваним у смерті свого батька-мільярдера

Бізнесмен завжди заперечував свою причетність до смерті батька. Двічі в поліцейській дільниці він заявляв, що це було випадкове падіння під час походу в гори, куди вони вирушили, щоб залагодити сімейний конфлікт, який їх віддалив. Джонатан Андік залишався під слідством у справі, яка всі ці місяці була засекречена.

Близько 13:00 Джонатан прибув до суду першої інстанції Марторелла в супроводі кількох поліцейських, щоб дати свідчення. Синові засновника компанії Mango не вдалося уникнути публічного образу: він прибув у будівлю суду з руками за спиною і в наручниках.

Сім'я Андік і Mango — що відомо

Ісак Андік, який народився 1953 року в Стамбулі в сефардській єврейській родині, емігрував до Каталонії зі своїми родичами наприкінці 1960-х років і почав продавати футболки своїм однокласникам.

Він поступово перейшов до оптового бізнесу і продавав одяг на вуличних ринках, перш ніж відкрити свій перший магазин Mango 1984 року.

"Він зрозумів, що нам потрібні колір і стиль", — заявив у березні минулого року Сезар де Вісенте, глобальний директор з роздрібної торгівлі Mango.

Незабаром Андік відкрив ще десятки магазинів по всій Європі і "зрозумів, що використання однієї і тієї ж назви, одного і того ж бренду у всіх магазинах значно зміцнить концепцію", — додав Де Вісенте. Назву Ісак вибрав, спробувавши манго на Філіппінах.

До 2010 року Андич посідав друге місце серед найбагатших людей Іспанії. У 2011 році Forbes поставив його на 221-ше місце в списку найбагатших людей світу, оцінивши його статки в 4,8 мільярда доларів.

Як найбільший акціонер Mango, Андік на момент своєї смерті володів статками, оцінюваними в 4,5 мільярда доларів США, що робило його найбагатшою людиною в Каталонії та однією з найбагатших в Іспанії.

Ісак був одружений один раз. Від дружини у нього було троє дітей — син Джонатан, який став його наступником, і дві дочки, які також працюють у компанії. На момент смерті він мав стосунки з відомою гольфісткою Естефанією Кнут, з якою жив у Барселоні.

