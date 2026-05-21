Спадкоємець Mango "пристрасно" бажав грошей: в Іспанії розслідують смерть мільярдера Андіка

45-річного Джонатана Андіка заарештували 19 травня за підозрою в убивстві, і він постане перед судом через 18 місяців після загибелі свого батька, 71-річного Ісака Андіка. Засновник модної імперії Mango впав зі скелі під час походу в гори.

За словами судді Ракель Ньєто Гальван, Андік-молодший був "одержимий грошима" і хотів отримати спадок. Джонатан завжди заявляв про свою невинність і наполягав на тому, що його батько загинув унаслідок нещасного випадку, але іспанська поліція в жовтні відновила розслідування і розглядає справу як можливе вбивство, пише Daily Mail.

Джонатана Андіка поки що відпустили під заставу

Суддя заявила, що зробила спадкоємця мільярдних статків підозрюваним через протиріччя між його свідченнями в суді і тим, що він сказав після смерті батька.

Вона також сказала, що у нього були "погані стосунки" з батьком, а його проблеми з грошима призвели до сварок, після яких Ісаку Андіку доводилося давати Джонатану гроші, щоб "продовжувати підтримувати стосунки зі своїм сином".

У повідомленнях WhatsApp Джонатан Андік висловлював "почуття ненависті, образи і думки про смерть, а також звинуватив свого батька в ситуації, що склалася".

У позові йшлося, що Джонатан Андік хотів або знайти спосіб отримати спадщину за життя батька, "або щоб образ батька перестав існувати, або в його думках, або в реальності".

Суддя також послалася на свідчення поліції, які вказували на те, що сліди на землі, де Ісак упав у прірву, не відповідають спотиканню або падінню. А телефон Джонатана, яким він користувався на момент смерті батька, нібито був вкрадений під час поїздки в Еквадор, а всі дані з нього стерті.

Сам Джонатан розповідав, що відійшов від батька на кілька метрів під час походу в гори Монсеррат і робив фото, коли почув звук каміння, що падає, і побачив, як батько падає з обриву. Але після цього він стверджував, що вони розмовляли під час цих прогулянок і ніколи не користувалися мобільними. Також він заявляв, що в нього "прекрасні" стосунки з батьком.

В Іспанії вбивство може каратися тюремним ув'язненням на строк від 10 до 15 років.

Джонатану поки що не пред'явлено офіційного обвинувачення, але стосовно нього розпочато офіційне розслідування. Його відпустили під заставу, але в нього забрали паспорт, заборонили залишати країну і щотижня з'являтися до суду.

