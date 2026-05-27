Помер маловідомий спадкоємець медіаімперії та мільярдер: названа причина

Дональд Ньюхаус, маловідомий спадкоємець медіаімперії, помер у віці 96 років. Він керував газетним підрозділом Advance Publications, а його старший брат, Сі, керував журнальним бізнесом Condé Nast.

Ньюхаус, медіамагнат-мільярдер, який десятиліттями керував прибутковим, хоч і маловідомим, газетним підрозділом Advance Publications, помер у вівторок, 26 травня, у своєму маєтку в Ламбертвіллі, штат Нью-Джерсі. Йому було 96 років. Про це пише The New York Times.

Син підприємця Стівен, співпрезидент Advance, підтвердив смерть від лімфоми.

Дональд та його старший брат, Семюел І. Ньюхаус-молодший, більш відомий як Сі, успадкували медіаімперію від свого батька, Семюела І. Ньюхауса, який розпочав свою діяльність зі Staten Island Advance у 1922 році та поступово перетворив свою компанію на один з найбільших приватних медіаконгломератів світу до своєї смерті в 1979 році.

Брати рано залишили коледж та приєдналися до компанії: Дональд відповідав за газети та кабельні активи Advance, а Сі через дочірню компанію Condé Nast контролював The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Architectural Digest, Wired та інші журнали.

Посада Сі на чолі відомих журналів зробила його набагато більш відомою публічною фігурою, ніж його брат. (Сі Ньюхаус помер у 2017 році.)

