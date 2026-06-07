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Звезда фильмов "Граф Монте-Кристо" и "Отверженные": умер известный актер Патрик Годфри

британский актер театра и кино Патрик Годфри
Британский актер Патрик Годфри умер в 93 года | Фото: IMDB

Известный британский актер театра и кино Патрик Годфри, прославившийся благодаря роли Леонардо да Винчи в фильме 1998 года "За пределами мечты" с Дрю Бэрримор в главной роли, умер. Ему было 93 года.

Звезды не стало в четверг, 4 июня, в собственном доме. Об этом в субботу сообщило издание Daily Mail.

Представители актера рассказали, что его не стало в окружении семьи. Он отошел на тот свет тихо и мирно.

"С большой грустью мы подтверждаем, что Патрик Годфри умер прошлой ночью. Он мирно скончался в своем доме в окружении семьи. Падди был чрезвычайно талантливым актером и выдающимся человеком, и мы будем очень скорбеть по нему", — говорится в сообщении представителей звезды.

В то же время причин, почему умер Патрик Годфри, пока не разглашают.

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фильм "Отверженные" 2012
Патрик Годфри в фильме "Отверженные" 2012 года

Актерская карьера Патрика Годфри длилась почти семь десятилетий. Все это время он работал в кино, на телевидении, в театре и на радио.

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Самые известные фильмы и сериалы, в которых можно увидеть актера:

  • телесериал BBC "Доктор Кто" (1966-1971);
  • детективном сериале "Пуаро Агаты Кристи" (1990);
  • американском приключенческом фильме "Граф Монте-Кристо" (2002);
  • исторической драме "Герцогиня" (2008);
  • фильме-мюзикле "Отверженные" (2012);
  • телесериале "Демоны Да Винчи" (2013);
  • фэнтезийном сериале "Темные материи" (2019) и др.

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