Умерла леди Памела Хикс: близкая подруга королевы Елизаветы была подружкой невесты на ее свадьбе

Леди Памела Хикс скончалась в возрасте 97 лет. Дочь лорда Маунтбаттена Бирманского была фрейлиной покойной королевы Елизаветы и ее близкой подругой.

Ее дочь Индия Хикс написала в Instagram: "Моя мама мирно скончалась сегодня". Она отметила, что хоть в смерти 97-летней женщины, прожившей насыщенную жизнь, нет ничего трагичного, она знает, что ее "подстерегает горе".

Леди Памела Хикс умерла в 97 лет

"Моя мать до самого конца сохраняла безупречный стиль, острый ум и непринужденное обаяние, которые сделали ее не только почитаемой личностью, но и поистине последней в своем роде", - отметила Индия.

Леди Памела Хикс была младшей дочерью лорда Луиса Маунтбеттена, последнего генерал-губернатора Индии и его супруги, светской львицы и богатой наследницы Эдвины Эшли. Через своего отца Памела приходилась двоюродной сестрой принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, внучатой племянницей императрице Александре Федоровне, а также праправнучкой английской королеве Виктории. Она была одной из подружек невесты на свадьбе Филиппа с будущей королевой Елизаветой II.

Відео дня

Памела сопровождала королеву и принца Филиппа во время королевского тура по странам Содружества в 1950-х. Они посетили Ямайку, Панаму, Фиджи, Тонго, Новую Зеландию, Австралию, Цейлон, Аден, Ливию, Мальту и Гибралтар.

Леди Памела была фрейлиной королевы Елизаветы и ее подругой Фото: Instagram indiahicksstyle

Ее мужем был дизайнер интерьеров Дэвид Хикс, а подружкой невесты – единственная дочь королевы Елизаветы: принцесса Анна. Брак не был долгим, супруг леди внезапно умер в 1960 году, но в браке родились трое детей.

Но без дела леди Памела не сидела. С 1991 года она возглавляла брокерскую компанию "H Securities Unlimited". Также она была директором компании "Cottesmore Farms". До смерти королевы она оставалась ее близкой подругой и они часто вместе посещали скачки и светские мероприятия.

После кончины Елизаветы II она стала самой долгоживущей среди всех здравствующих потомков королевы Виктории.

Фокус ранее писал, что: