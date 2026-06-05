Умерла леди Памела Хикс: близкая подруга королевы Елизаветы была подружкой невесты на ее свадьбе
Леди Памела Хикс скончалась в возрасте 97 лет. Дочь лорда Маунтбаттена Бирманского была фрейлиной покойной королевы Елизаветы и ее близкой подругой.
Ее дочь Индия Хикс написала в Instagram: "Моя мама мирно скончалась сегодня". Она отметила, что хоть в смерти 97-летней женщины, прожившей насыщенную жизнь, нет ничего трагичного, она знает, что ее "подстерегает горе".
"Моя мать до самого конца сохраняла безупречный стиль, острый ум и непринужденное обаяние, которые сделали ее не только почитаемой личностью, но и поистине последней в своем роде", - отметила Индия.
Леди Памела Хикс была младшей дочерью лорда Луиса Маунтбеттена, последнего генерал-губернатора Индии и его супруги, светской львицы и богатой наследницы Эдвины Эшли. Через своего отца Памела приходилась двоюродной сестрой принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, внучатой племянницей императрице Александре Федоровне, а также праправнучкой английской королеве Виктории. Она была одной из подружек невесты на свадьбе Филиппа с будущей королевой Елизаветой II.
Памела сопровождала королеву и принца Филиппа во время королевского тура по странам Содружества в 1950-х. Они посетили Ямайку, Панаму, Фиджи, Тонго, Новую Зеландию, Австралию, Цейлон, Аден, Ливию, Мальту и Гибралтар.
Ее мужем был дизайнер интерьеров Дэвид Хикс, а подружкой невесты – единственная дочь королевы Елизаветы: принцесса Анна. Брак не был долгим, супруг леди внезапно умер в 1960 году, но в браке родились трое детей.
Но без дела леди Памела не сидела. С 1991 года она возглавляла брокерскую компанию "H Securities Unlimited". Также она была директором компании "Cottesmore Farms". До смерти королевы она оставалась ее близкой подругой и они часто вместе посещали скачки и светские мероприятия.
После кончины Елизаветы II она стала самой долгоживущей среди всех здравствующих потомков королевы Виктории.
Фокус ранее писал, что:
- Индия Хикс, дочь леди Памелы, которая была подружкой невесты на свадьбе Дианы и принца Чарльза, сама вышла замуж.
- Индия Хикс много раз посещала Украину после начала полномасштабной войны с РФ. Сама и вместе со своими детьми. Она помогает благотворительной организации Global Empowerment Movement.