Крестница принца Чарльза приехала помогать в Украину

54-летняя дизайнер и модель Индия Хикс с сыном Феликсом уже побывала в Киеве, Чернигове, Фастове и Буче

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В Украину приехала крестница принца Чарльза, известная модель и дизайнер Индия Хикс. Индия помогает благотворительной организации Global Empowerment Movement. Об этом пишет Daily Mail.

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Только недавно украинских бежденцев в Румынии посещал принц Чарльз. А на днях выяснилось, что в Украину приехала крестница наследника британского престола – Индия Хикс.

Индия — дочь знаменитого дизайнера интерьеров Дэвида Хикса и леди Памелы Маунтбеттен, двоюродной сестры принца Филиппа и дочери Луи Маунтбеттена, 1-го графа Маунтбеттена Бирманского.

Индия прославилась, как модель и дизайнер, а еще она была одной из подружек невесты на свадьбе Чарльза и Дианы. У нее пятеро детей, причем одного из мальчиков она усыновила, когда его мать скончалась от рака. Только в прошлом году Индия вышла замуж за своего давнего возлюбленного. Свадьбу сыграли дважды – в Британии и на Багамах, где она постоянно проживает с семьей.

В Украину Индия приехала вместе со старшим сыном Феликсом, с благотворительной организацией Global Empowerment Movement.

[ + – ] Крестница принца Чарльза, Индия Хикс с сыном Феликсом на вокзале Киева Фото: Instagram indiahicksstyle [ + – ] Крестница принца Чарльза, Индия Хикс в Украине Фото: Instagram indiahicksstyle

Сначала она помогала украинским беженцам в Польше, а потом перешла границу.

"Это было тревожное время, ошеломляющее по своей интенсивности. Я бы не справилась, если бы рядом со мной не было Маржены и Феликса, которые вместе со мной ездили по стране, разрушенной войной", — написала Индия в Instagram, опубликовав серию снимков из Киева, Бучи, Чернигова и Фастова.

[ + – ] Крестница принца Чарльза, Индия Хикс в Украине

Напомним, ранее стало известно, что многие члены королевской семьи Великобритании тайно разместили украинских беженцев в своих владениях. Это не афишировалось, чтобы не привлекать лишнего внимания к людям, которые и так пострадали от войны. Не называются и имена благотворителей, но королевская семья неоднократно оказывала поддержку украинцам.