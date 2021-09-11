Дождалась! Крестница принца Чарльза вышла замуж за возлюбленного после 26 лет отношений

За эти годы у пары родились четверо сыновей. Еще одного мальчика, багамца, они усыновили после смерти его матери от рака.

54-летняя крестница принца Чарльза, бывшая модель Индия Хикс вышла замуж за 60-летнего Дэвида Флинта Вуда, ранее работавшего рекламным менеджером, с которым встречалась 26 лет. Свадьба достоялась в Брайтвеллской приходской церкви Болдуина в Оксфордшире, пишет Daily Mail.

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На церемонии, которая должна была состояться еще в прошлом году, присутствовали пятеро детей пары: 24-летние Уэсли и Феликс, 22-летний Эмори, 19-летний Конрад и 13-летний Домино. Уэсли был усыновлен парой после того, как его мать-официантка скончалась от рака.

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Внучка графа Маунтбэттена, которая была подружкой невесты на свадьбе принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, надела свадебное платье с воротником-водолазкой из ткани цвета слоновой кости и кружева, а также юбку-трапецию. Образ она завершила парой белых атласных туфель, кружевной вуалью и простыми жемчужными серьгами.

Ранее Индия заявляла, что не собирается выходить замуж на Дэвида, несмотря на наличие пятерых детей, однако 28 ноября прошлого года она написала в Instagram, что изменила свои взгляды на брак и готова пойти под венец.

Мать невесты, леди Памела Хикс, которая сама была подружкой невесты на свадьбе королевы в 1947 году, также присоединилась к торжеству в темно-синем шелковом платье-рубашке и шляпе. Она была в инвалидной коляске.

[ + – ] Индия Хикс со своей мамой перед церемонией венчания

Мисс Хикс ранее объявила новость о том, что свадьба состоится на этой неделе, разместив на своей странице в Instagram милое изображение ее и своего жениха. К алтарю женщину вел один из ее сыновей, а на страницах парней в соцсетях можно найти фото со свадьбы. И для Хикс, и для ее супруга это брак стал первым.

Снимал торжество известный британский фотограф Дэвид Лофтус.

[ + – ] Дэвид Флинта Вуд с родными и приемным сыном

Напомним, ранее после 20 лет отношений связал себя узами брака актер Джон Корбетт, прославившейся съемками в популярном сериале "Секс в большом городе".