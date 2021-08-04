Джон Корбетт, звезда "Секса в большом городе", женился после 20-летнего романа

Актер, сыгравший роль Эйдана, одного из возлюбленных Кэрри Брэдшоу, заключил брак с Бо Дерек, секс-символом 80-х

60-летний актер Джон Корбетт, наиболее известный по роли Эйдана в сериале "Секс в большом городе", сообщил о том, что заключил тайный брак восемь месяцев назад. Его избранница – 64-летняя Бо Дерек, известная фотомодель и секс-символ 80-х. Об этом Корбетт рассказал в эфире CBS на шоу The Talk.

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"Это случилось на Рождество. Мы с Бо поженились. Мы это не афишировали, мы не публичные люди", — рассказал актер и показал ведущему обручальное кольцо.

[ + – ] Джон Корбетт и Бо Дерек/Фото: Instagram reallyboderek

Джон Корбетт рассказал, что на церемонии присутствовали только члены семьи и близкие друзья. Пара встречалась более двадцати лет. Однако с браком не спешила. Они поясняли это просто: в их возрасте официальная церемония уже не столь важна.

Джон Корбетт – американский актер и музыкант. Он прославился ролью Эйдана Шоу в сериале и фильме-сиквеле "Секс в большом городе". Его герой был одним из возлюбленных главной героини, Кэрри Брэдшоу, однако их отношения свадьбой не закончились. Также он снялся в романтической комедии "Моя большая греческая свадьба". Уже было анонсировано его появление в сериале-сиквеле, съемки которого сейчас идут полным ходом в Нью-Йорке.

[ + – ] Джон Корбетт и Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

Бо Дерек намного известней своего возлюбленного, с которым ее связывали 20-летние отношения. Она прославилась, снявшись в фильме "Десятка" 1979 года. А ее образ в телесного цвета купальнике и косичками стал культовым. Она снималась для Playboy, считалась секс-символом 80-х и была замужем за известным режиссером Джоном Дереком.

[ + – ] Бо Дерек в фильме "Десятка" /Фото: Instagram reallyboderek

Ей приписывали романы с Тедом Тернером, Кифером Сазерлендом и Полом Маккартни.

"Люди говорят, что я икона, что бы это ни значило. Я бы себя так не назвала. Но я сыграла роль, которая, безусловно, стала культовой. Это был один из тех моментов, когда приходит фея-крестная, хлопает тебя по лбу волшебной палочкой и все меняет", — рассказывала Бо Дерек в интервью.