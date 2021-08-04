Джон Корбетт, зірка "Сексу у великому місті", одружився після 20-річного роману

Актор, який зіграв роль Ейдана, одного з коханців Керрі Бредшоу, уклав шлюб з Бо Дерек, секс-символом 80-х

60-річний актор Джон Корбетт, найбільш відомий за роллю Ейдана в серіалі "Секс у великому місті", повідомив про те, що уклав таємний шлюб вісім місяців тому. Його обраниця — 64-річна Бо Дерек, відома фотомодель і секс-символ 80-х. Про це Корбетт розповів в ефірі CBS на шоу The Talk.

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"Це трапилося на Різдво. Ми з Бо одружилися. Ми це не афішували, ми не публічні люди", — розповів актор і показав ведучому обручку.

[ + – ] Джон Корбетт і Бо Дерек/Фото: Instagram reallyboderek

Джон Корбетт розповів, що на церемонії були присутні тільки члени сім'ї та близькі друзі. Пара зустрічалася понад двадцять років. Однак, зі шлюбом не поспішала. Вони пояснювали це просто: у їхньому віці офіційна церемонія вже не настільки важлива.

Джон Корбетт — американський актор і музикант. Він прославився роллю Ейдана Шоу в серіалі і фільмі-сиквелі "Секс у великому місті". Його герой був одним з коханців головної героїні, Керрі Бредшоу, проте їхні відносини весіллям не закінчилися. Також він знявся в романтичній комедії "Моє велике грецьке весілля". Уже було анонсовано його появу в серіалі-сиквелі, зйомки якого наразі йдуть повним ходом у Нью-Йорку.

[ + – ] Джон Корбетт і Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс у великому місті"

Бо Дерек набагато відоміша за свого коханого, з яким її пов'язували 20-річні стосунки. Вона прославилася, знявшись у фільмі "Десятка" 1979 року. А її образ у тілесного кольору купальнику і косичками став культовим. Вона знімалася для Playboy, вважалася секс-символом 80-х і була одружена з відомим режисером Джоном Дереком.

[ + – ] Бо Дерек у фільмі "Десятка"/Фото: Instagram reallyboderek

Їй приписували романи з Тедом Тернером, Кіфером Сазерлендом і Полом Маккартні.

"Люди кажуть, що я ікона, що б це не означало. Я б себе так не назвала. Але я зіграла роль, яка, безумовно, стала культовою. Це був один з тих моментів, коли приходить фея-хрещена, вдаряє тебе по лобі чарівною паличкою і все змінює", — розповідала Бо Дерек в інтерв'ю.