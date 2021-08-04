Джон Корбетт, зірка "Сексу у великому місті", одружився після 20-річного роману
Актор, який зіграв роль Ейдана, одного з коханців Керрі Бредшоу, уклав шлюб з Бо Дерек, секс-символом 80-х
60-річний актор Джон Корбетт, найбільш відомий за роллю Ейдана в серіалі "Секс у великому місті", повідомив про те, що уклав таємний шлюб вісім місяців тому. Його обраниця — 64-річна Бо Дерек, відома фотомодель і секс-символ 80-х. Про це Корбетт розповів в ефірі CBS на шоу The Talk.
"Це трапилося на Різдво. Ми з Бо одружилися. Ми це не афішували, ми не публічні люди", — розповів актор і показав ведучому обручку.
Джон Корбетт розповів, що на церемонії були присутні тільки члени сім'ї та близькі друзі. Пара зустрічалася понад двадцять років. Однак, зі шлюбом не поспішала. Вони пояснювали це просто: у їхньому віці офіційна церемонія вже не настільки важлива.
Джон Корбетт — американський актор і музикант. Він прославився роллю Ейдана Шоу в серіалі і фільмі-сиквелі "Секс у великому місті". Його герой був одним з коханців головної героїні, Керрі Бредшоу, проте їхні відносини весіллям не закінчилися. Також він знявся в романтичній комедії "Моє велике грецьке весілля". Уже було анонсовано його появу в серіалі-сиквелі, зйомки якого наразі йдуть повним ходом у Нью-Йорку.
Бо Дерек набагато відоміша за свого коханого, з яким її пов'язували 20-річні стосунки. Вона прославилася, знявшись у фільмі "Десятка" 1979 року. А її образ у тілесного кольору купальнику і косичками став культовим. Вона знімалася для Playboy, вважалася секс-символом 80-х і була одружена з відомим режисером Джоном Дереком.
Їй приписували романи з Тедом Тернером, Кіфером Сазерлендом і Полом Маккартні.
"Люди кажуть, що я ікона, що б це не означало. Я б себе так не назвала. Але я зіграла роль, яка, безумовно, стала культовою. Це був один з тих моментів, коли приходить фея-хрещена, вдаряє тебе по лобі чарівною паличкою і все змінює", — розповідала Бо Дерек в інтерв'ю.