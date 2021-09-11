Похресниця принца Чарльза вийшла заміж за коханого після 26 років стосунків

За ці роки у пари народилися четверо дітей. Ще одного хлопчика, багамця, вони усиновили після смерті його матері від раку.

54-річна хрещениця принца Чарльза, колишня модель Індія Хікс вийшла заміж за 60-річного Девіда Флінта Вуда, який раніше працював рекламним менеджером. Пара зустрічалася 26 років. Весілля відбулося у Брайтвелльській парафіяльній церкві Болдуіна в Оксфордширі, пише Daily Mail.

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На церемонії, що мала відбутися ще минулого року, були присутні п'ятеро дітей пари: 24-річні Уеслі і Фелікс, 22-річний Еморі, 19-річний Конрад і 13-річна донька Доміно. Уеслі був усиновлений парою після того, як його мати-офіціантка померла від раку.

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Внучка графа Маунтбеттена, яка була подружкою нареченої на весіллі принца Чарльза і леді Діани Спенсер, одягла весільну сукню з коміром-водолазкою з тканини кольору слонової кістки і мережива, а також спідницю-трапецію. Образ вона завершила парою білих атласних туфель, мереживною вуаллю і простими перловими сережками.

Раніше Індія заявляла, що не збирається виходити заміж на Девіда, незважаючи на наявність п'ятьох дітей, проте 28 листопада минулого року вона написала в Instagram, що змінила свої погляди на шлюб і готова піти під вінець.

Мати нареченої, леді Памела Хікс, яка сама була подружкою нареченої на весіллі королеви в 1947 році, також приєдналася до торжества в темно-синьому шовковому платті-сорочці і капелюсі. Вона була в інвалідному візку.

[ + – ] Індія Хікс зі своєю мамою перед церемонією вінчання

Міс Хікс раніше оголосила новину про те, що весілля відбудеться на цьому тижні, розмістивши на своїй сторінці в Instagram миле зображення її і свого нареченого. До вівтаря жінку вів один із її синів, а на сторінках хлопців в соцмережах можна знайти фото з весілля. І для Хікс, і для її чоловіка цей шлюб став першим.

Знімав торжество відомий британський фотограф Девід Лофтус.

[ + – ] Девід Флінта Вуд з рідними і прийомним сином

Нагадаємо, раніше після 20 років стосунків пов'язав себе узами шлюбу актор Джон Корбетт, який прославилася зйомками в популярному серіалі "Секс у великому місті".