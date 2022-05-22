Королевская семья Великобритании приютила украинских беженцев в своих владениях — СМИ

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Королевская семья Великобритании тайно разместила украинских беженцев в своих владениях. Об этом пишет Daily Express.

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Сообщается, что несколько членов королевской семьи Великобритании уже разметили беженцев из Украины в своих имениях. А рассказал об этом источник, приближенный к роялам.

Информация об украинцах, сбежавших от войны и прямой угрозы жизни, держится в строгом секрете, чтобы обеспечить безопасность вынужденно переселенным лицам.

Ранее Министерство по делам беженцев Великобритании запустило специальную программу "Дома для Украины", направленную на то, чтобы беженцы из Украины могли комфортно находиться на территории Британии. В этой программе приняли участие более 150 тысяч британцев и разместили в своих домах украинских беженцев.

[ + – ] Королева Елизавета Вторая в цветах украинского флага

"Почти 54 000 украинцев в настоящее время благополучно прибыли в Великобританию в рамках наших украинских схем – мы делаем все возможное, чтобы помочь новоприбывшим работать и учиться, чтобы они могли создать здесь жизнь, и я с нетерпением жду возможности приветствовать больше семей в Великобритании", — отмечал ранее глава Министерства лорд Харрингтон.

Великобритания активно помогает Украине во время российско-украинской войны с 24 февраля. Герцоги Кембриджские, Кейт Миддлтон и принц Уильям общались по видеосвязи с волонтерами в Украине. Тем временем, Комитет по чрезвычайным ситуациям собрал на помощь украинцам, пострадавшим от войны, более 280 млн фунтов стерлингов, из которых 25 млн — выделены правительством Великобритании. А премьер страны Борис Джонсон одним из первых мировых политиков посетил Украину во время полномасштабной войны.

Также Фокус писал о благородном поступке известного британского актера Бенедикта Камбербэтча. Он приобщился к программе Министерства по делам беженцев и приютил в своем имении семью из Украины. Однако Камбербэтч также держит в секрете информацию об этих лицах.

Тем временем королева Елизавета Вторая вышла на публику в желто-синем образе. В цветах украинского флага британский монарх посетила открытие новой линии метро, названной в ее честь.