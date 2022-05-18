Елизавета II появилась на публике в цветах украинского флага

Во время визита в столицу Великобритании королева была в хорошем настроении и широко улыбалась.

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Елизавета II не перестает удивлять поклонников королевской семьи. Несмотря на частую информацию в СМИ о плохом самочувствии монарха, она активно посещает всевозможные публичные мероприятия. Недавно королева побывала на конном шоу в честь своего Платинового юбилея правления, а вчера неожиданно приехала с официальным визитом в Лондон на открытие новой линии метро, названной в ее честь. Об этом сообщает Hellomagazine.

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Для выхода в свет 96-летняя королева Великобритании выбрала желтое пальто и шляпку в цвет, декорированную синим цветком, чем приятно порадовала британцев, которые сразу решили, что такой цветовой гаммой монарх выразила поддержку Украине. В руках у Елизаветы II была трость.

Фото появились в аккаунтах королевской семьи в соцсетях. Пресс-служба Дворца сделала небольшой исторический экскурс о том, как в 1969 году королева Елизавета II открывала линию метро, названную в честь королевы Виктории.

Елизавета II была явно в хорошем расположении духа и постоянно улыбалась. Она приехала на железнодорожный вокзал вместе со своим младшим сыном принцем Эдуардом. Королева торжественно открыла мемориальную доску в честь новой линии метро на станции Паддингтон-Элизабет, а также воспользовалась транспортной карточкой, чтобы зайти в вагон. А принц Эдуард проехался на поезде от станции Паддингтон до Тоттенхэм-Корт-роуд.

Во время визита королева встретилась с разработчиками, игравшим ключевую роль в проекте Crossrail, а также с сотрудниками станции, которые будут управлять железной дорогой.

[ + – ] Елизавета II торжественно открыла новую линию метро в Лондоне Фото: Getty Images

[ + – ] Британцы обратили внимание на желто-синий наряд королевы Фото: Getty Images

Также на открытии новой станции присутствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, мэр Лондона Садик Хан и комиссар транспорта Лондона Энди Байфорд.

Отметим, что новая железная дорога длиной 42 км трижды пересекает Темзу. Чтобы проложить подземный маршрут, понадобилось восемь гигантских туннелепроходческих машин. Для пассажиров она заработает с 24 мая.

Фокус ранее рассказывал о том, как королева Великобритании посетила грандиозное конное шоу, устроенное в честь ее Платинового юбилея. Организаторы до последнего не знали, сможет ли Ее Величество присутствовать на первом официально торжестве такого масштаба по случаю 70-летия ее правления. Ведущим мероприятия был голливудский актер Том Круз. Также шоу посетили многие знаменитости, среди которых певица Кэтрин Дженкинс, а также актриса Хелен Миррен, которая показала театральный номер в исторической тематике.

Также Фокус писал о том, какие наряды выбирала Елизавета II для торжественных мероприятий по случаю юбилеев ее восхождения на трон.