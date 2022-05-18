Єлизавета II з'явилася на публіці в кольорах українського прапора

Під час візиту до столиці Великої Британії королева була у гарному настрої і широко посміхалася.

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Єлизавета II не перестає дивувати шанувальників королівської сім'ї. Незважаючи на частішу інформацію у ЗМІ про погане самопочуття монарха, вона активно відвідує всілякі публічні заходи. Нещодавно королева побувала на кінному шоу на честь свого ювілею Платинового правління, а вчора несподівано приїхала з офіційним візитом до Лондона на відкриття нової лінії метро, названої на її честь. Про це повідомляє Hellomagazine.

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Для виходу у світ 96-річна королева Великобританії обрала жовте пальто та капелюшок у колір, декорований синьою квіткою, чим приємно порадувала британців, які одразу вирішили, що такою колірною гамою монарх висловила підтримку Україні. У руках Єлизавети II була тростина.

Фото з'явилися в акаунтах королівської родини у соцмережах. Пресслужба Палацу зробила невеликий історичний екскурс про те, як у 1969 році королева Єлизавета II відкривала лінію метро, названу на честь королеви Вікторії.

Єлизавета II була очевидно в хорошому настрої і постійно посміхалася. Вона приїхала на залізничний вокзал разом із молодшим сином принцом Едуардом. Королева урочисто відкрила меморіальну дошку на честь нової лінії метро на станції Паддінгтон-Елізабет, а також скористалася транспортною карткою, щоб зайти у вагон. А принц Едуард проїхав потягом від станції Паддінгтон до Тоттенгем-Корт-роуд.

Під час візиту королева зустрілася з розробниками, які відігравали ключову роль у проєкті Crossrail, а також зі співробітниками станції, які керуватимуть залізницею.

[ + – ] Єлизавета II урочисто відкрила нову лінію метро у Лондоні Фото: Getty Images

[ + – ] Британці звернули увагу на жовто-синє вбрання королеви Фото: Getty Images

Також на відкритті нової станції були присутні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, мер Лондона Садік Хан і комісар транспорту Лондона Енді Байфорд.

Зазначимо, що нова залізниця завдовжки 42 км тричі перетинає Темзу. Щоб прокласти підземний маршрут, знадобилося вісім гігантських тунелепрохідних машин. Для пасажирів вона почне працювати з 24 травня.

Фокус раніше розповідав про те, як королева Великобританії відвідала грандіозне кінне шоу, влаштоване на честь її Платинового ювілею. Організатори до останнього не знали, чи зможе її Величність бути присутньою на першому офіційному урочистості такого масштабу з нагоди 70-річчя її правління. Ведучим заходу був голлівудський актор Том Круз. Також шоу відвідало багато знаменитостей, серед яких співачка Кетрін Дженкінс, а також акторка Гелен Міррен, яка показала театральний номер в історичній тематиці.

Також Фокус писав про те, яке вбрання обрала Єлизавета II для урочистих заходів із нагоди ювілеїв її сходження на трон.